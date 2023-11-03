Rise of Kingdoms Redeem Kodları - 2023

Mobil oyun sektöründe öne çıkan gerçek zamanlı strateji oyunu Rise of Kingdoms, Lilith Games tarafından geliştirilmiştir. Bu stratejik savaş oyunu; milletler, imparatorluk ve komutanlar gibi geliştirme seçenekleriyle oyuncuların karşısına çıkıyor.

Oyunda oyuncular, ufak bir köyü güçlü imparatorluğa dönüştürebilmek için çalışıyorlar. Oyun içerisinde belediye binaları, tarlalar, askeri kampları, hastaneler vb. birçok farklı bina bulunuyor.

Tüm bu noktalar, oyunda çağ atlayıp oyuncunun yüksek seviyelere çıkmasını sağlıyor. Keyifli bir oyun deneyimi sunan Rise of Kingdoms’ta oyuncular, Redeem kodlarıyla performanslarını üst seviyeye çıkarabilir.

Biz de sizlere oyunda yüksek performans elde edebileceğiniz Rise of Kingdoms Redeem kodları ile ilgili bir rehber hazırladık.

Rise of Kingdoms Redeem Kodları

Rise of Kingdoms, iOS ve Android cihazlarda oynanabilen bir oyundur. Bu oyunda oyuncular, ücretsiz ve güzel hediyeler kazanmak için Redeem kodlarını kullanabilir.

Rise of Kingdoms Redeem kodları, oyunculara elmas özelliği kazandırıyor. Ayrıca; hızlandırma, yiyecek, taş, odun gibi birçok özellik de aktif edilebilir. Rise of Kingdoms Redeem kodları ile oyunu oynayanlar rakiplerine karşı üstün performans sergiler.

Redeem kodları;

4yUwX6K03J

FpsCwDbKqg

Q37ES5YN1N

RREE259BZF

OG227LS1S1

qcFCg6mtnM

oEo8Ux9QdD

6R3ZNAXYAE

S9TE5UKKDK

WZJ75OQ1QN

VGHyERFGtK

XMOYREIF8A

F87Dpo8Jmj

RREE259BZF

TVul15R5Fw

krtpafqEtz

73N200591N

JNr8OD44AM

S3KTBT22PY

pOCFzOtFHI

awyi9rx6GA

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QIZ4CPWOU6

aSDE4RFHY6

W7XY47LUSC

Rise of Kingdoms Redeem Kodları Nasıl Kullanılır?

Rise of Kingdoms Redeem code kullanımı için aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekiyor;

İlk olarak ekranın sol üst köşesinde konumlanan profil simgesine tıklanır.

Ayarlar’ın olduğu alana girilir.

“Kullan” seçeneği seçilir. (Kodlar hediye olarak görülür)

10 haneden oluşan kod yazılıp “Değiştir” butonuna tıklanır.

Yukarıdaki adımların ardından oyuncuya direkt ödüller gönderilir. Fakat kodların kullanma tarihine dikkat edilmelidir. Son kullanma tarihinden önce kullanılması gerekiyor. Rise of Kingdoms’ta Redeem kodlarını kullanabiek için oyunun “Ayarlar” alanına girerek kod tanımlama işlemini kolayca gerçekleştirebilirsiniz.