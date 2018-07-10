B.o.T, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir savaş oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Nefes kesen savaş atmosferiyle de karşımıza çıkan oyunda eşsiz robotları kontrol ediyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir savaş oyunu olarak dikkatimizi çeken B.o.T, nefes kesen sahneleri ve yüksek mücadele gücüyle karşımıza çıkıyor. Eşsiz titan robotları kontrol edebileceğiniz oyunda büyük ve güçlü robotlarla savaşıyorsunuz. Hedefleri yok edip zorlu görevlerin de üstesinden gelebileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Nefes kesen atmosferiyle de karşımıza çıkan oyunda farklı roller üstlenebiliyor ve mücadeleye destek verebiliyorsunuz. Kapsamlı bir oyun olarak nitelendirebileceğim B.o.T ile eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Roketatarlardan topçulara, tanklardan eşsiz titan robotlara kadar pek çok farklı savaş makinesini kontrol edebileceğiniz oyunda yeteneklerinizi sınıyorsunuz. Stratejik kararlar alarak ilerlemeniz gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Özel ekipmanlara da sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. B.o.T sizleri bekliyor.

B.o.T oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.