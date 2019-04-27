Backyard Bash: New Match 3 Pet Game

Eşleştirme bulmacaları çözerek hayalinizdeki çiftliği inşa edebileceğiniz ve onlarca sevimli hayvanı besleyebileceğiniz Backyard Bash, binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan sıra dışı bir oyundur.

Farklı renge ve şekle sahip blok yığınlarını uygun şekillerde eşleştirerek hayvanların ihtiyacı olan tüm yiyeceklere ulaşabilirsiniz. En az 3 aynı bloğu birleştirerek eşleştirmeleri tamamlayabilir ve puan toplayarak yolunuza devam edebilirsiniz. Eşleştirmelerden kazandığınız puanları kullanarak çiftlik için gerekli olan çeşitli eşyaları ve objeleri satın alabilirsiniz. Bu sayede çiftliğiniz geliştirerek seviye atlayabilir ve farklı bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Oyunda at, köpek, kedi, horoz, tavuk ve daha onlarca sevimli çiftlik hayvanı yer almaktadır. Bulmacaları başarıyla çözerek çiftliğinizi dilediğiniz gibi inşa edebilir ve görevleri tamamlayarak seviye atlayabilirsiniz. Sürükleyici bölümleri ve günlük görevleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda ücretsiz olarak oyunculara sunulan Backyard Bash, mobil platformda klasik oyunlar kategorisinde bulunan keyif verici bir oyundur. Sizde kendi çiftliğinizi kurarak eğlenceli anlar geçirebilir ve farklı hayvanlar besleyebilirsiniz.