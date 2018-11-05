Dawinstone tarafından geliştirilen mobil arcade oyunu Bad 2 Bad: Delta ücretsiz olarak yayınlandı.

Zengin atmosferi ve geniş içerikleri ile her kesime hitap eden oyunda karakterimiz ile platform üzerinde ilerlemeye çalışacağız. Karşımıza çıkan birbirinden farklı düşmanlar ile kapışacak ve onları etkisiz hale getirerek ilerlemeye çalışacağız. Karakterimiz ile ilerlerken aynı zamanda tank gibi askeri araçlardan da yardım alacağız. Görsel efektler ile bekleneni başarılı bir şekilde verecek olan yapımda karakterimizi ve askeri araçlarımızın seviyesini yükselterek daha ölümcül hale getirebileceğiz. Oyun içerisinde çok sayıda kilitli araç ve karakter de mevcut. Oyuncular seviyelerini yükselterek bu içeriklere de sahip olabilecekler.

İnternet gerektirmeden oynanabilen mobil arcade oyununda 15 farklı kahraman yer alıyor. Oyuncular bu kahramanlardan dilediklerini seçebilirler. 96 farklı görev eşliğinde oynanabilecek olan mobil yapım da farklı modlar da oyunculara sunuluyor. 3 farklı kampanya ile şuanda 100 binden fazla oyuncuyu bünyesinde barındıran yapım 29 Ekim’den bu yana oynanıyor.

İyi oyunlar dileriz.