Filmlerde ve Dizilerde Kullanılan Bir İfade: Prequel Ne Demek?

Dizi ve film kültürünüz genişse ya da yeni yeni gelişmeye başlıyorsa duymuş olabileceğiniz bir kelime var. Prequel. Bu tarz sözcükler günlük yaşamda sıkça kullanılıyor. Biz de bu yazımızda prequel nedir ne değildir detaylı bir şekilde anlatalım istedik.

Özellikle dizi ve filmler için kullanılan bu tabir bazen senaryo bazlı oyunlar için de kullanılabilir. Kelimenin başındaki “-pre” ön adı da “ön” manasına gelir.

Prequel Nedir?

Bir dizinin ya da filmin öncesini anlatan esere prequel denir. Genellikle başarılı olmuş ve popüler işlerin devam filmi çekilir ancak bir son ile biten eserler için prequel çekmek çok daha mantıklıdır.

Çok popüler filmlerinin sonu pek gelmiyor malum. Tadında bırakmak ve hayranları filme ya da diziye daha çok çekmek için olayların öncesinin anlatıldığı bir yapıma imza atmak çok daha başarılı olacaktır. Böylece hem izleyiciler olayların bu noktaya nasıl geldiğini daha iyi anlayacaktır hem de hikaye genişleyecektir.

Prequel filme en iyi örnekten biri hiç şüphesiz 1966 yapımı The Good, the Bad, and the Ugly (İyi, Kötü, Çirkin) filmi olacaktır. Esasında bir üçlemenin son filmi olan bu yapım özünde bir prequel’dir.

The Good, the Bad, and the Ugly, “dolar üçlemesi”nin son filmi olmasına rağmen içerik bakımından serinin öncesini anlattığı için prequel olarak kabul edilir.

Prequel filmlere bir diğer örnek ise 2018 yapımı Bumblebee’dir. Transformers serisinin öncesini konu aldığı için Bumblebee de prequel bir yapımdır. Transformers evrenini genişleten, öncesini bizlere anlatan bu film serinin sevdalılarını memnun edecek düzeyde bir yapımdır.

Prequel nedir, prequel ne demek gibi sorulara cevap niteliğinde olan yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Prequel’ini beğendiğiniz en iyi film ya da dizi hangisiydi? Hangi filmin ya da dizinin prequel’i çekilse çok memnun olursunuz?. Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.