Ball Pipes, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir bulmaca oyunudur. Renkli ve zorlu bölümlerin yer aldığı Ball Pipes oyununda özenle hazırlanmış bulmacaları çözüyorsunuz. Heyecan verici bir atmosfere sahip olan oyunda topları deliklere sokarak puanlar kazanıyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız eğer Ball Pipes mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi.

Yüzlerce zorlu bölüme sahip olan oyunda becerilerinizi sonuna kadar kullanmanız gerekiyor.

Ball Pipes oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.