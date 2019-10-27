Barber Shop!, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil oyundur.

Beğenerek oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çeken harika bir oyun olarak dikkat çeken oyunda farklı saç modellerini traş yapıyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda tek parmağınızla farklı saç modelleri yapmanız gerekiyor. Dikkatli olmanız gereken oyunda onlarca zorlu bölümü de tamamlamanız gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız büyük bir beğeniyle oynayabileceğiniz Barber Shop! oyununu mutlaka denemelisiniz. Barber Shop!, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur.

Barber Shop! oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.