TikTok Shop Videodan Ürün Algılama Özelliği Nedir? Nasıl Çalışır?

Çevrimiçi alışveriş alanında geliştirmeler yapan TikTok, bünyesine yeni bir özellik eklemeye hazırlanıyor. Shops bölümünü daha aktif kullanmanızı sağlayacak olan bu özellik videolar üzerinden ürün yönlendirmesi yapılmasını sağlıyor.

Peki, ama nasıl? Bu yazımızda TikTok videodan ürün algılama özelliği nedir? Nasıl çalışır? Ne işe yarar? Tüm detaylarıyla inceliyoruz.

TikTok Shop Videodan Ürün Algılama Özelliği Nedir?

Sosyal medya platformu olarak tanıdığımız TikTok, sektördeki konumunu bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Sohbet ve iletişim amaçlı kullanımının yanı sıra internet ortamındaki alışveriş potansiyelini içerikler üzerinden daha aktif bir şekilde değerlendirmeyi hedefliyor.

Yeni geliştirilen videodan ürün algılama özelliği ise adından anlaşılacağı üzere videolarda geçen nesneleri otomatik olarak algılayıp sizi shop sayfasına yönlendiriyor.

Kullanıcılar herhangi bir sahnede yakalanan nesneleri direkt olarak ürünün kendi satıldığı shop sayfalarına yönlendirilebildiği gibi benzer ürünleri listelemenizi de sağlıyor. İçerik etkileşimleri ile alışveriş davranışlarını senkronize eden bu özellik keşfe dayalı bir alışveriş deneyimi sunacak.

TikTok Shop Videodan Ürün Algılama Özelliği Nasıl Çalışır?

Normalde shop özelliğini kullanabilmek için TikTok hesabınızın ticari bir hesap olması gerekiyor. Bunun için profilinizden ‘ayarlar’ sekmesine gidip ‘hesabı yönet’ diyerek ticari hesaba geçiş yapabilirsiniz. Sonrasında pazarlama araçlarının kullanıma açıldığını göreceksiniz. Bu araçlardan biri de ürünlerinizi sergileyip satışını yapmanızı sağlayan ‘shop’ yani mağazalar olacak.

Şu ana kadar TikTok vasıtasıyla yapılacak satışlarda reklam vererek mağazaya hedef kitlenin yönlendirilmesi sağlanıyordu. Ürün algılama özelliği ise reklama ücret ödemeden içeriklere yerleştireceğiniz nesnelerle mağazanıza daha çok ziyaretçi gelmesini sağlayacak.

Kendi paylaşımlarınızda satışını yaptığınız nesnelere yer verebileceğiniz gibi iş birliklerinde de bu özelliği kullanabileceksiniz. Bu anlamda influencerlardan ve popüler hesaplardan destek alabilirsiniz.

İçerik üreticisi olarak bu özelliği nasıl kullanacağınızı merak ediyorsanız markaların ürün tanıtımlarını yaparken size yardımcı olacak bir özellik olacak. Videoda ilgili nesneleri konumlandırdığınızda otomatik algılama özelliği devreye girip izleyiciye bu ürünü satın alabileceği ‘shop’ bağlantısı ve benzer ürün seçenekleri uygulama tarafından sunulacak.

TikTok Shop, ilk olarak ABD’de kullanıma açılmıştı. Yeni geliştirilen özellik ise henüz test aşamasında. Ne zaman kullanılabilir hale geleceği ise şu an için belirsiz.

Siz bu özelliği nasıl buldunuz? Alışverişlerinizde veya mağazanızı geliştirmenizde yardımcı olacağını düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.