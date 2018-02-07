Baseball Boy! oyununda beyzbol oyuncusunun yerine geçiyorsunuz. iPhone ve iPad’de oynanabilen az sayıda beyzbol oyunu arasından kolay oynanabilirliği ve piksel görselleriyle ayrılan yapım, bağımlılık yaratan mobil oyunların geliştiricisi Voodoo’ya ait.

Tek dokunuş yenilikçi kontrol sistemiyle her cihazda ve yerde keyifli oynanış sunan beyzbol oyunu, vakit geçirmek için birebir. Boş zamanlarınızda, kafayı dağıtmak için, arkadaşınızın gelmesini beklerken veya toplu taşımada oynayabileceğiniz türde eğlenceli bir spor oyunu. Oyunda amaç; olabildiğince sert vuruş yaparak topu mümkün olduğunca uzak mesafeye göndermek. Nereden atıldığını bilmediğiniz, hızla gelen topa en iyi şekilde vurarak istenen mesafeye atmaya çalışıyorsunuz. Vuruş için tek yapmanız gereken; renk çubuğuna doğru zamanda dokunmak. Atış yaptıkça daha uzak mesafeye topu göndermeniz isteniyor. Topun hızını artırmak, daha güçlü vurmak vs. için yükseltmeler mevcut.