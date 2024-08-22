Başakşehir - St. Patrick’s Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden İzlenir?

Başakşehir - St. Patrick’s maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Konferans Ligi "Play-Off" turu kapsamında gerçekleşecek karşılaşma kimin turnuva için bileti alıp kimin Avrupa sahnesine veda edeceğini belirleyen iki turdan biri olacak. Başakşehir - St. Patrick’s maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Eğer Başakşehir - St. Patrick’s maçını nereden izleyebilirim sorusuna cevap arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte detaylar!

Başakşehir - St. Patrick’s Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanacak? Başakşehir - St. Patrick’s Maçını Nereden İzlerim?

Temsilcimiz İstanbul Başakşehir FK ve İrlandalı St Patrick's Athletic FC arasındaki maç 22 Ağustos Perşembe saat 21:45'te oynanacak. Başakşehir - St. Patrick’s maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Yani kullanıcılar herhangi bir ücret ödemeden TRT Spor ve Tabii ekranlarından karşılaşmayı takip edebilecek.

Başakşehir - St. Patrick’s maçının hakemi ise Finlandiya Futbol Federasyonu’ndan Mohammed Al-Emara olarak belirlendi. Peki Başakşehir - St. Patrick’s maçı nereden izlenir? Rövanş maçı ise 28 Ağustos Çarşamba günü 19.00’da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynayacak.

Her ne kadar o maçın da TRT Spor'da ücretsiz yayınlanması beklense de bir ihtimal maç Tabii üzerinden sadece para ödeyen abonelere açık olabilir. Ayrıca Tabii üzerinden TRT'yi canlı izleyebilirsiniz. Bu sayde TV'niz olmasa bile telefon, bilgisayar ya da tablet üzerinden TRT Spor canlı izle seçeneğini kullanarak Başakşehir - St. Patrick’s maçını takip edebilirsiniz.

Başakşehir - St. Patrick’s Maçı Muhtemel İlk 11'ler

Başakşehir - St. Patrick’s maçı ne zaman, nereden izlenir ve saat kaçta gibi sorularınıza cevap verdiysek gelin merak edilen bir diğer soruya bakalım. Başakşehir - St. Patrick’s maçının muhtemel 11'leri kimler? Elbette iki kulüp de maça hangi 11 ile çıkacaklarını son ana kadar açıklamayacak ancak muhtemel liste şu şekilde:

St. Patrick's Athletic:

Anang: Joseph Luke Anang Sjöberg: Axel Sjöberg Redmond: Jamie Redmond Grivosti: Joe Grivosti Breslin: Ian Breslin Forrester: Chris Forrester Palmer: Conor Palmer Lennon: Sam Lennon Elbouzedi: Zack Elbouzedi Mulraney: Jake Mulraney Melia: Adam Melia

Başakşehir FK:

Muhammed: Muhammed Şengezer Duarte: Leo Duarte Hamza: Hamza Mendyl Opoku: Samuel Opoku Ömer Ali: Ömer Ali Şahiner Onur: Onur Ergün Berkay: Berkay Özcan Deniz: Deniz Türüç Figueiredo: Joao Figueiredo Davidson: Davidson da Luz Pereira Piatek: Krzysztof Piątek

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bugün 21:45'te yayınlanacak ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak Başakşehir - St. Patrick’s maçının kazananı sizce kim olacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.