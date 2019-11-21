Hem Android hem de iOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Battle Souls, tuhaf olayları araştırarak esrarengiz mekanlarda aksiyon dolu savaşlara katılacağınız ve zorlu görevler üstleneceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit grafikleri ve anlaşılır menü tasarımı ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda yapmanız gereken, gökyüzünde bir anda ortaya çıkan ve esrarengiz olayların habercisi olan ilginç şekillerden yola çıkarak garip olayları araştırmak ve aksiyon dolu ganimet savaşlarına katılarak göç edecek yeni yerler keşfetmektir. Düşmanlarınızla birebir savaşarak ihtiyacınız olan ganimetlere ve ipuçlarına erişebilirsiniz. Bu sayede görevleri tamamlayarak yeni bölümlerin kilidini açabilir ve seviye atlayabilirsiniz. Aksiyona doyacağınız ve macera dolu bir serüvene çıkacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda gökyüzünde aniden ortaya çıkan ve garip olayların habercisi olan ilginç şekillerden etkilenerek göç etmeye karar veren bir grup insanın başından geçen olaylar anlatılmıştır. Rol oyunları arasında bulunan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Battle Souls ile sizde macera dolu anlar geçirebilir ve eşsiz bir deneyim kazanabilirsiniz.