Battleheart 2, kahramanlarla birbirinde çirkin canlıları bir araya getiren mobil rpg oyunu. İster tek başınıza ister 4 oyuncuyla birlikte gücünüzü birleştirerek oynayabileceğiniz, görselleriyle de etkileyici rol yapma oyunu. İlk olarak iOS platformuna çıkış yapan oyunu canavarlı rpg oyunundan hoşlanan ve serinin ilk oyununu oynayanlara özellikle tavsiye ederim.

2011’nin en çok oynanan mobil rpg oyunlarından Battleheart’ın ikincisi devam niteliğinde hazırlanmış. Grafik kalitesinin artırıldığı, yeni karakterlerin eklendiği, oynanış mekaniklerinin biraz da olsa geliştirildiği yeni oyunda aralarında büyücü, şövalye, samuray, ruh çağırıcıların da aralarında olduğu 12 karakter arasından seçiminizi yaparak gerçek zamanlı savaşa giriyorsunuz. Tek gözlü yaratıklar, dev örümcekler, goblinler, yarasalar, iskeletlerle dolu dünyada savaşıyorsunuz. Savaştıkça karakterlerin yetenekleri ve ekipmanları yükseliyor. Tabii ki; karakterleri geliştirdikçe çok daha tehlikeli yaratıklar karşınıza çıkıyor. Oyunun hikaye odaklı yürümediğini, sıkıcı diyaloglarla dolu olmadığını belirtmekte fayda var.

Battleheart 2 Özellikleri: