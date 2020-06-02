Bead Sort! oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyundur.

Renkli küçük toplarının oyununa hoşgeldiniz. Hayatınıza renk katarak daha eğlenceli günler geçirmek istiyorsanız bu oyun size aradığınız her şeyi verecek. Eksiklikler tamamlandıkça kendinizi kuş gibi hafiflemiş hissedeceksiniz. Biraz farklılık olsun ve zihninizi dinlendirecek şeylerle ilgilenin.

Yapmanız gerekenler ise çok basit. Size verilen renk toplama aparatında hangi rengi toplamak istediğinizi seçip o renkteki topları aynı renkteki bölmeye aktarıyorsunuz. Her renk olması gerektiği bölmeye geçtiğinde oyunu tamamlamış oluyorsunuz. Pratik oynanış şekli nedeniyle elinizden bırakmak istemeyeceğiniz bir oyun. mükemmel atmosferiyle de oldukça dikkat çekiyor. Özellikle düzen hastalarına veya her şeyi toplamak isteyen kişilere hitap eden güzel bir oyun. Siz de bir yerleri toplamak isterseniz oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.