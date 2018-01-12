begoodto.me, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz ve kendinizi mutlu hissedebileceğiniz bir sosyal medya uygulaması olarak dikkat çekiyor. Etrafınızda olup biten iyi olayları paylaşabileceğiniz uygulama ile pozitif bir atmosfer oluşturmaya çalışıyorsunuz.

İnternette sörf yaparken daha verimli işler yapmak isteyenlerin kaçırmaması gereken bir uygulama olan begoodto.me, etrafınızda olup biten iyi olayları paylaşıp diğer insanları da teşviklendirebileceğiniz bir sosyal medyadır. Kullanımı kolay menüleri ve işlevsel özellikleriyle dikkat çeken uygulamada, daha iyi bir dünya oluşturmak gibi bir amaç ediniyorsunuz. Kendinizi mutlu hissedebileceğiniz uygulamada keyifli dakikalar geçirebiliyorsunuz. Gördüğünüz, duyduğunuz ya da başınıza gelen iyi olayları paylaşarak pozitif bir ortam yaratabileceğiniz uygulamada hem kendinizi hem de başka insanları mutlu edebiliyorsunuz. Ayrıca uygulamada iyilik yaptıkça puan kazanıyor ve puanlarınızla sosyal sorumluluk projelerine destek verebiliyorsunuz. Böylece internette geçirdiğiniz zamanları daha verimli bir hale dönüştürebiliyorsunuz. begoodto.me uygulamasını mutlaka denemelisiniz.

begoodto.me uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.