Sosyal Medyanın İnsanlar Üzerindeki 7 Olumsuz Etkisi

Sadece bir gün, sizin için bir gün bile sosyal medyasız olmuyorsa bu, sosyal medyanın karşı konulamaz etkilerine maruz kaldığınızı gösterir. Sosyal medyanın etkilerini gösteren bu en küçük örneğin sizde bulunması, sosyal medyanın topluma salgıladığı olumsuz etkilerden en az birini tecrübe ettiğiniz anlamına gelir.

Sosyal medyanın iyi yanları olabilir ama bu onun tüm kusurlarını sineye çekeceğimiz anlamına gelmez. Sosyal medyanın olumsuzluklarına yenik düşmemek için bilinçli bir kullanıcı olmaktan başka bir çaremiz yok. Şimdi gelin sosyal medyanın insanlar üzerindeki 7 olumsuz etkisini tek tek ele alalım.

1. Depresyon ve Anksiyete

Sosyal medyada günde iki saatten fazla zaman geçiren birisiyseniz ruh haliniz bu durumdan olumsuz yönde etkilenebilir.

Sosyal medyanın size herhangi bir psikolojik sorun vermemesi için sosyal medyada geçireceğiniz süreyi azaltmanız yeterli olacaktır. Birçoğunun önerisi, günde sadece yarım saatinizi sosyal medyaya harcamanızdır. Unutmamalısınız; her şeyde olduğu gibi, sosyal medyada da ölçülü olmalısınız.

2. Siber Zorbalık

Zorbalık, sosyal medya kullanımı bu kadar popülerleşmeden önce yüz yüze yapılan bir şeydi ama sosyal medyanın yaygınlaşması ile bu öylesine basit bir hal aldı ki kimliği belirsiz bir kimsenin, herhangi diğer bir kimseye zorbalık etmesi artık o kadar da zor değil.

Bu konuya yer veren filmler, diziler ve hatta kitaplar o kadar fazla ki günümüzde siber zorbalığın ne anlama geldiğini hemen herkes az çok biliyor. Sosyal medya arkadaş edinmeyi kolaylaştırdığı gibi avcıların da kurban bulmasını kolaylaştırıyor.

Küçük, önemsenmeyecek gibi görünebilir ama çoğu zaman kurbanların depresyona girmesine, intihar etmesine yol açabiliyor. Ayrıca siber zorbalığın sadece çocukların üzerinde değil, aynı zamanda yetişkinlerin üzerinde de derin izler bırakacağı unutulmamalı.

Bu zamana kadar bir kez dahi siber zorbalığa maruz kaldıysanız, yalnız olmadığınızı, insanların gözünde küçük duruma düşmediğinizi, saygınlığınızdan ödün vermediğinizi bilmelisiniz.

3. FOMO (Fear of Missing Out)

FOMO, dünyadaki gelişmelerden habersiz olmanın, sosyal medya paylaşımlarından geri kalmanın, insanların ne gibi aktiviteler yaptığını öğrenememenin sonucunda ortaya çıkan bir tür psikolojik rahatsızlıktır.

FOMO, genellikle aşırı biçimde sosyal medya kullanan insanlarda görülen bir rahatsızlıktır. İstenilen zamanda sosyal medyanın kullanılmaması, kişide endişeye neden olabilir.

4. Gerçekçi Gelmeyen Hayaller

Sosyal medya, gerçekleşmesinin imkansıza yakın olduğu bilinen beklentilere gerçekleşecek gözüyle bakmamızı sağlayan sihirli bir araçtır. Buna en çok neden olan sosyal ağlardan bazıları; Facebook, Twitter, Instagram ve Snapchat’tir.

Bu sorunu ortadan kaldırmanın en temel yolu, sosyal medya kullanıcılarının yalan söylemeyi bırakmasıdır ama Instagram ve YouTube fenomenlerinin para kazanmak için girdiği çabalar göz önünde bulundurulduğunda bu yakın bir zamanda gerçekleşmeyecek gibi duruyor.

5. Uyku Bozukluğu

Yoğun sosyal medya kullanımı, depresyonun ve endişenin artmasının yanı sıra uyku bozukluğuna da neden olabiliyor. Sayısız kez yapılan araştırmalar, sosyal medya kullanımının artmasının uyku kalitenizi olumsuz yönde etkilediğini göstermiştir.

Uyku kalitenizin bozulduğunu, işlerinizde yeteri kadar verimli olmadığınızı düşünüyorsanız sosyal medyada geçirdiğiniz süreyi olabildiğinden daha fazla azaltmanız gerekiyor.

6. Beden İmgesi

Bedenin görünüşü, günümüzde hem kadınlar hem de erkekler için büyük bir sorun teşkil etmektedir. Instagram’da herhangi bir ünlünün profiline girdiğiniz zaman fotoğraflarda muhtemelen pahalı kıyafetlere denk geleceksiniz.

Bedenin görünüşüne son derece önem veren insanlar, bedenlerini ön planda tutmak için genellikle en pahalı, en güzel giysileri tercih ederler ve bedenlerinin daha iyi görünmesini sağlayacak her türlü imkanı zorlamaktan çekinmezler.

7. Genel Bağımlılık

Sosyal medyanın sigaradan ve alkolden daha çok bağımlılık yaptığı bilinir. Peki ya siz, siz en son ne zaman sosyal medya olmadan bir gün geçirdiniz? Peki ya sevdiğiniz sosyal mecralardan herhangi biri hemen, şu saniyede kapanıverse ne gibi bir tepki verirsiniz? Az önce sosyal medya bağımlısı olduğunuzu mu fark ettiniz? Sakin olun, endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok zira birçok insan da sizinle aynı durumda.

Sosyal medya bağımlılığından kurtulmak için bir anda bütün hesaplarınızdan vazgeçmenize gerek yok, ama onları silmek, onlardan sonsuza dek kurtulmak istiyorsanız hemen şimdi harekete geçebilirsiniz, sizi durdurmak gibi bir niyetimiz yok.

Yeteri ölçüde kullanmayı öğrenir, bu ölçünün dışına çıkmamayı kendinize hedef olarak belirlerseniz ortada hiçbir sorun kalmayacaktır.