TikTok ve Pinterest Karışımı Lemon8 Uygulaması Nedir?

Son zamanlarda özellikle gençler tarafından tercih edilen Lemon8 isimli bir hizmet bulunuyor. Peki, Lemon8 uygulaması nedir? Bu ve buna benzer soruların yanıtını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehbere göz atabilir ve söz konusu uygulama hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Instagram, Pinterest ve TikTok gibi tüm dünyada oldukça popüler sosyal medya platformları yerine farklı bir hizmet kullanmak isteyen çok sayıda kişi Lemon8 isimli platforma yöneliyor. Peki, sahip olduğu araçları ve kullanıcı dostu arayüzüyle dikkat çeken Lemon8 uygulaması ne işe yarıyor?

Lemon8 Uygulaması Nedir?

ByteDance tarafından geliştirilen Lemon8, kullanıcıların video ve fotoğraf paylaşabilmesine imkân tanıyan bir sosyal medya platformudur. TikTok ve Pinterest karışımı bir hizmet olan Lemon8, ağırlıklı olarak gençler tarafından tercih ediliyor.

İlk olarak 2020 yılında Japonya'da, Şubat 2023 tarihinde ise Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta kullanıma sunulan hizmet, bu zamana kadar milyonlarca kez indirildi. Yemekten makyaja modadan ev eşyalarına kadar pek çok konuda içerik paylaşılıyor.

Fotoğraflar ve videolar için çeşitli çıkartmalar, filtreler, şablonlar ve yazı tipleri bulunuyor. Paylaşım yaparken bu araçlardan kolayca yararlanabiliyorsunuz. Böylelikle gönderinin daha iyi görünüme sahip olmasını sağlayabiliyorsunuz.

Uygulamada diğer sosyal medya hizmetlerinde olduğu gibi hashtag yani etiket sistemi mevcut. Gönderi paylaşırken eklenebilen etiketler, diğer kullanıcılar tarafından paylaşılan gönderilerin görülebilmesini ve böylelikle etkileşimin artmasına imkân tanıyor.

Hizmet üzerinden paylaşılan gönderilere yorum yapabilir ve hoşunuza giden paylaşımları beğenebilirsiniz. Uygulamada takip ettiğiniz kişilerin paylaşımlarının listelendiği Following bölümünün yanı sıra "For You" kısmı da bulunuyor. For You bölümü, kullanıcıların beğenebileceği içerikleri sıralıyor.

Lemon8 Uygulaması Nasıl Kullanılır?

VPN yazılımı yükleyin.

VPN'i etkinleştirin.

Play Store'a girin.

Profil simgesine dokunup ayarları açın.

Genel kategorisini görüntüleyin.

"Hesap ve cihaz tercihleri" bölümüne girin.

"Ülke ve Profiller" kısmından ülkeyi ABD olarak değiştirin.

Lemon8 sayfasını görüntüleyin.

Uygulamayı indirin.

Yükleme tamamlandıktan sonra uygulamaya girin.

Hesap oluşturun.

Hesabınıza giriş yapın.

+ simgesine basıp gönderi paylaşabilirsiniz.

Z kuşağının kullandığı sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Lemon8 henüz tüm dünyada kullanıma sunulmadığından ötürü Türkiye'de kullanılamıyor. Bu sebepten ötürü Play Store'da ülke değiştirerek uygulamayı indirip kullanabilirsiniz. İlk olarak VPN programı indirip yükleyin.

Yükleme tamamlandıktan sonra VPN yazılımını aktif edin. Bir sonraki adımda Play Store'u açın ve ardından profil simgesine dokunun. Açılan pencere üzerinden ayarlar menüsüne girin. Genel kategorisini açın ve "Hesap ve cihaz tercihleri" bölümünü görüntüleyin.

"Ülke ve Profiller" kısmından ülkeyi ABD olarak değiştirin. Bunu yaptıktan sonra Lemon8 sayfasını açın. Daha sonra uygulamayı indirip yükleyin. Yükleme işleminin ardından uygulamaya girin ve hesap oluşturun. Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz. Gönderi paylaşmak için + simgesine basmanız ve ekrandaki talimatları uygulamanız yeterlidir.