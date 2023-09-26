TikTok Dil Değiştirme Nasıl Yapılır?

TikTok, dil değiştirme işleminin kolayca yapılabilmesini sağlıyor. Kullanıcılar bu sayede sosyal medya uygulamasının dilini istediği zaman değiştirebiliyor. Peki, popüler hizmetin dilini değiştirmek için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Bu rehberde en popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alan TikTok'ta dil nasıl değiştirilir sorusunu cevaplayacağız. Mobil cihazınızda yüklü olan sosyal medya uygulamasının dilini değiştirmek istiyorsanız rehberde yer alan adımları uygulayabilirsiniz.

TikTok Dil Değiştirme Adımları

TikTok'u açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Profil simgesine basın.

Yatay üç çizgi simgesine dokunun.

"Ayarlar ve Gizlilik" kategorisine girin.

"Uygulama Dili" bölümünü açın.

Listeden bir dil seçin.

Popüler sosyal medya uygulamasının mevcut dilini değiştirmek için öncelikle mobil cihazınızda yüklü olan TikTok'u açın. Eğer oturum açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Hesabınıza girdikten sonra ekranın alt kısmında konumlanan profil simgesinin üzerine dokunun.

Profil sayfasında bulunan yatay üç çizgi simgesine basın. Bunu yaptığınızda çeşitli kategoriler ile karşılaşacaksınız. Bunlar arasından "Ayarlar ve Gizlilik" kategorisine girin. Bir sonraki adımda "Uygulama Dili" bölümünü açın. Son olarak listeden bir dil seçin.

TikTok'u Türkçe Yapma Adımları

TikTok'a girin.

Profil sayfasını görüntüleyin.

Yatay üç çizgi simgesine basın.

"Ayarlar ve Gizlilik" kategorisini açın.

"Uygulama Dili" bölümüne girin.

Türkçe dilini seçin.

TikTok'u Türkçe yapmak için ilk olarak mobil cihazınızda yüklü olan sosyal medya uygulamasını açın ve hesabınıza giriş yapın. Bir sonraki adımda profil sayfasını görüntüleyin ve hemen ardından yatay üç çizgi simgesine basın.

"Ayarlar ve Gizlilik" kategorisine girin. Açılan sayfa üzerinden "Uygulama Dili" bölümünü açın. Listeden Türkçe dilini seçin.

TikTok'u İngilizce Yapma Adımları

TikTok'a girin.

Profil sayfasını açın.

Yatay üç çizgi simgesine dokunun.

"Ayarlar ve Gizlilik" kategorisini görüntüleyin.

"Uygulama Dili" bölümünü açın.

İngilizce dilini seçin.

TikTok'u İngilizce yapmak için sosyal medya uygulaması üzerinden profil sayfasını açın ve ardından yatay üç çizgi butonuna dokunun. "Ayarlar ve Gizlilik" kategorisinde yer alan "Uygulama Dili" bölümüne girin. Son olarak İngilizce dilini seçin.

Bu rehberde popüler sosyal medya uygulaması TikTok'un dili nasıl değiştirilir sorusunu yanıtladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak söz konusu işlemi çok kolay bir şekilde tamamlayabilirsiniz.