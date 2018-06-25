Beyond Stack, top ve blokları dengeli şekilde tutarak kule yapmaya çalıştığınız bir bulmaca oyunu. Objeleri dengede tutmaya dayalı dikkat ve sabır gerektiren beceri - bulmaca oyunlarını seviyorsanız artırılmış gerçeklik desteğiyle gelen bu yapıma bir şans vermelisiniz. Ücretsiz ve sadece 182MB boyutunda!

Üst üste dengede durması zor objeleri karşımıza çıkaran zorlu bir o kadar bağlayıcı bir oyun Beyond Stack. Objeleri istifleyerek olabildiğince yüksek kule inşa etmeye çalışıyorsunuz. Süre sınırı yok, can hakkı yok, kimseyle yarışmıyorsunuz. Dilediğinizce düşünüp dilediğiniz hızda oynayabilirsiniz. ARKit destekli iPhone/iPad cihaza sahipseniz artırılmış gerçeklik modunda, eski cihaza sahipseniz klasik modda oynuyorsunuz. Elbette AR modda oynamak çok daha keyifli.