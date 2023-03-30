Sanal Gerçeklik (VR) Nedir?

Sanal gerçeklik (VR); fiziksel dünyadan uzak bir sanal evreni ifade ediyor. Diğer bir ifadeyse; simüle bir ortam yaratılması adına bilgisayar teknolojisinden yararlanılmasıdır. İngilizce “Virtual Reality” kelimelerinin baş harflerini “VR” temsil ediyor. Sanal gerçeklik, geleneksel kullanıcı arayüzlerine kıyasla çok farklıdır.

Kullanıcıların yeni ve farklı deneyim yaşamasını sağlar. Kullanıcılar deneyimleri ekrandan izleme yerine tam içinde bulurlar. Sanal gerçeklikte kullanıcılar 3 boyutlu dünyaların içine girer. Koku, bilgisayar, dokunma, görme ve işitme gibi birçok duygunun simüle edilip dönüştürülmesi de sanal gerçekliktir.

Sanal Gerçeklik (VR) Uygulamaları Nedir?

Canlı etkinlikler

Otomotiv imalatı

E-ticaret ve alışveriş

Sağlık hizmeti

1. Canlı Etkinlikler

NextVR; Laguna Beach merkezli bir şirkettir. NextVR’ı geleceğin sanal gerçek Netflix’i olma yolunda ilerleyen bir platformdur. LiveLike’ de spor tutkunları için geliştirilen özel VR platformu diyebiliriz. LiveLike ile kullanıcılar, maç gününde stadyum deneyimlerini evinden konforlu şekilde hissedebilecek.

2. Otomotiv İmalatı

Sanal gerçeklik, otomotiv endüstrisinin işini çok kolaylaştırıyor. Otomotiv sektöründe hizmet veren şirketler, yeni tasarımları için sanal gerçeklikten yararlanabilir. Yeni tasarımlar çeşitli senaryolarla test edilebilir. Ayrıca prototipleri oluşturulmadan evvel ürünlerin performansına dair fikirler edinilir.

3. E-Ticaret ve Alışveriş

Gerçek yaşamdaki alışveriş deneyimini yaşatacak Trillenium gibi uygulamalar geliştirilmiştir. Bu tür uygulamalar üzerinden mağazalar turlanarak online alışveriş yapılabilir.

4. Sağlık Hizmeti

Sanal gerçeklik kavramını kullanmaya en erken başlayan sektör, sağlıktır. Sanal gerçeklik sağlık hizmetlerinde; fobi tedavisi, cerrahi simülasyon, beceri eğitimi, robotik cerrahi gibi alanlarda kullanılıyor. Sanal gerçeklik, hastaların üzerinde risk oluşturmuyor. Tam aksine tedavilerde yeni becerilerin kazandırılmasında önemli rol oynuyor.

Sanal Gerçeklik (VR) Nasıl Çalışır?

Sanal gerçeklik; mobil uygulamaların çalıştırıldığı akıllı telefonlarla bilgisayarlarda yer alıyor. Bu cihazlarda; 360 derecelik videolar, 3D grafikler ve 3D görüntüler şeklinde kullanıcıların karşısına çıkıyor. VR sistemleri; duvarlara entegre edilen yüksek çözünürlüklü ekranlardan oluşuyor. Aynı zamanda ortamın etrafını saran bilgisayarlarda VR sistemleridir.

Sanal gerçekliğin kullanıldığı ortamlar gün geçtikçe daha çok artıyor. Sanal gerçeklik; VR gözlükler ve kulaklıklarla profesyonel şekilde deneyimleniyor. HTC Vive, Oculus VR sistemi vb. özel kulaklıklarla sanal gerçeklik deneyimi yaşayabilirsiniz. VR başlıkları, kullanıcının baş hareketlerini takip ediyor. Kullanıcının baktığı yeri ve gördüklerini algılıyor. Sanal gerçeklik kavramı, 2018’de Steven Spielberg’e ait “Ready Player One” isimli filmde öne çıkmıştır.

İş Dünyasına Sanal Gerçeklik (VR) Faydaları Nelerdir?

Sanal gerçeklik (VR) donanımlarının gelişmesiyle şirketler birçok avantajın sahibi oldu. Sanal gerçeklik deneyimi artık erişebilir hale geldi. Hem işlevsel hem de yenilikçi uygulamalara kolayca dönüşebiliyor. Film, oyun vb. araçlar VR sayesinde 3 boyutlu olarak algılanabiliyor.

Kullanıcıların farklı bir deneyim yaşamasını sağlıyor. Bu kavramla birlikte eğitim modelleri de farklı bir boyut kazandı. Verimli ve yeni sanal gerçeliklik kurgularıyla tasarlanan ürünler geliştirilebiliyor.

Sanal gerçeklik, endüstriyel üretici ve tasarımcı dünyasına da büyük katkı sunuyor. İş dünyasına; maliyet, zaman vb. konularda da avantaj sağlıyor. Kurumların analiz ve ihtiyaçlarının belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Bunun için sanal gerçeklikle ilgili ön çalışma, denetim ve incelemeler yapılıyor.

Artırılmış Gerçeklik (AR) Nedir?

İngilizce kökenli Augmented Reality (AR) diğer bir ifadeyle artırılmış gerçeklik şeklinde isimlendirilir. Bilgisayar üzerinde gerçek görüntülerin işlenip interaktif şekle gelmesi sonucunda artırılmış gerçeklik ortaya çıkar. Artırılmış kavramını tarihte ilk defa 1990 yılında Thomas Caudell kullanmıştır. Bu kavramın günlük yaşamda gözlemlenmesiyse tahmini 2010’dur.

Artırılmış gerçeklik çalışmaları; mobil uygulamalarda genellikle kullanılıyor. Mobil uygulamalardaki fotoğraf ve videolara; filtre, bilgi, görsel efekt gibi çalışmalar artırılmış gerçeklik sayesinde yapılıyor. Artırılmış gerçekliğe Snapchat lensleri örnek gösterilebilir.

Aynı zamanda Pokemon Go oyununda da AR çalışmaları yapılmıştır. Belirttiğimiz örneklerde ele alındığında artırılmış gerçeklik; akıllı telefonların kamerasıyla canlı görüntülerden oluşan dijital öğelerin eklenmesini temel alıyor.

Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Arasındaki Farklar Nelerdir?

Genel olarak artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik kavramları birbirleriyle çok karıştırılıyor. Aslında her ikisi de birbirlerinden çok farklı kavramlardır. AR ve VR farklarını şöyle sıralayabiliriz;

AR, gerçek yaşamı interaktif hale getirmektedir. VR kavramıysa gerçek yaşamdan tümüyle farklı bir deneyim sunuyor.

VR uygulamaları; bütün görüş alanlarını kaplayan gözlük ve başlıklardan oluşur. AR çalışmalarıysa, mobil uygulama şeklinde kullanılabilir.

VR, gerçek hayatla bağlantısı olmayan tamamen sanal evrende yaşamayı temel alır. AR’yse belirtilen durumun tam tersidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Sanal gerçeklik (VR) ile ilgili en çok merak edilen soru ve cevaplarını aşağıda bir araya getirdik.

1. AR ve VR Ne Demek?

VR; gerçek yaşamdan uzak tamamen sanal evreni temel alır. AR; sanal gerçekliği desteklemektedir. Başka bir deyişle gerçekliğin üzerine dizayn edilen yeni gerçeklik katmanından meydana geliyor.

2. VR İçerik Ne Demek?

VR içerikler; 360 derece video çekimi, 3D animasyon ve 3D modellemelerdir.

3. VR Oyun Ne Demek?

VR gözlüğü takıp sanal dünya oluşturulması; VR oyun olarak adlandırılır. Oyuncular VR gözlükleri sayesinde kendilerini gerçekten oyunun içindeymiş gibi hisseder.

Sanal gerçeklikle ilgili önemli noktalara yazımızda değindik. Dilerseniz Sanal Gerçeklik Acı ve Anksiyete Tedavisinde Kullanılabilir başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.