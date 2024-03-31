AR, VR, XR ve MR Teknolojileri Nedir, Farkları Neler?

Özellikle hepimizin bildiği üzere 2019 sonu, 2020’nin başlarında ortaya çıkan Covid-19 salgınıyla birlikte teknoloji dünyasında önemli gelişmeler yaşandı. Ortaya yepyeni teknolojiler çıkmaya başladı.

Sağlık, eğitim, reklam, sanayi, pazarlama gibi birçok alanda kullanılabilen teknolojiler geliştirilmeye başladı. O teknolojiler arasında AR, VR, XR ve teknolojileri de yer alıyor. Biz de bu rehberde AR, VR, XR, MR teknolojileri hakkında detaylı bilgi vereceğiz. İşte detaylar!

AR (Artırılmış Gerçeklik) Teknolojisi

AR (Artırılmış gerçeklik), gerçek dünya ile dijital dünyayı birleştiren bir teknolojidir. AR teknolojisi sayesinde sanal nesneler sanal gözlük, akıllı telefon vb. cihazlarla gerçek dünyaya entegre edilir. AR teknolojileri şu verilerden yararlanıyor;

GPS

Ses

Grafik

Video vb.

Örneğin AR teknolojisinden yararlanarak ev ya da ofise alınacak bir eşyanın nasıl görüneceğiyle ilgili bilgi edinebilirsiniz. Satın alma işlemini gerçekleştirmeden önce telefona uygulama indirilerek eşyalar alanlarda konumlandırılır. Böylelikle eşyaların duruşuyla ilgili net bir bilgi edinmiş olacaksınız.

Artırılmış gerçeklik teknolojisi birçok alanda olduğu gibi tıp dünyasında da çok kullanılıyor. Tıpta cerrahların işini kolaylaştırmak adına dijital görüntüler hastaların vücutlarına yerleştirilir. Bunun sonucunda cerrahlar, en karışık hayati önem arz eden ameliyatları dahi başarılı şekilde gerçekleştirebilirler.

VR (Sanal Gerçeklik) Teknolojisi

VR teknolojisi, tamamen isminde de anlaşılacağı üzere sanal dünyayı ifade ediyor. Sanal gerçeklik teknolojisikullanıcıları, bilgisayarların ürettiği simülasyon ve dünyalarla etkileşime girerler. Kullanıcılarına sürükleyici bir dijital ortam sunan bu teknoloji çok gerçekçidir.

VR teknolojisini gerçekçi yapan başlıca etkense geliştirilirken sensörler, kulaklık ve hareket kontrol cihazlarından yararlanmasıdır. Günümüzde VR teknolojisi; otomotiv imalatı, sağlık hizmetleri, canlı etkinlikler gibi birçok alanda kullanılıyor.

XR (Genişletilmiş Gerçeklik) Teknolojisi

XR (Genişletilmiş Gerçeklik) teknolojisi; artırılmış gerçeklik, karma gerçeklik ve sanal gerçeklikten oluşan 3 teknolojiyi kapsıyor. XR teknolojisi, çeşitli yazılım ve donanım çözümlerinden yararlanıyor. Birçok alanda kullanılabilen XR teknolojisi kullanıcılarına şu duyusal deneyimleri sunuyor;

Hareket,

Ses,

Dokunma,

Görüntü,

Bu teknolojiye şöyle bir örnek verebiliriz: Etkinliklere ve konferanslara fiziksel olarak katılmadan sanal ortamdan da katılabilirsiniz. Böylelikle fiziksel olarak seyahat etmek zorunda kalmazsınız. Aynı şekilde fiziksel olarak işe gitmek yerine uzaktan iş birliği kapsamında sanal ortamda çalışmalar yapılabilir.

4. MR (Karma Gerçeklik) Teknolojisi

MR teknolojisi, AR ve VR’nin birleşimidir. Karma gerçeklik teknolojisi sayesinde hem dijital nesneler hem de fiziksel nesneler gerçek zamanlı şekilde etkileşime girerler. Bu etkileşim sonucunda yeni görseller ve ortamlar oluşturulur.

MR teknolojisi, özel gözlük vb. donanımlarla kullanıcıya sanal ve gerçek dünyadaki nesneleri göstermektedir. MR teknolojisi şu alanlarda çok kullanılıyor;

Endüstri,

Eğitim,

Mühendislik,

Tasarım,

Örneğin, MR teknolojisi Immersive Trainning isimli cihazda da yer alıyor. Immersive Trainning, acil müdahale ekiplerinin işini çok kolaylaştırıyor. Acil durumların simüle edilmesi, karar verme süreçleri ve becerilerinin geliştirilmesine yardımcı oluyor.

AR, VR, XR ve MR Teknolojileri Farkları Neler?

AR, VR, XR ve MR teknolojileri sayesinde dijital dünyayla gerçeklik birbirine entegre edilebiliyor. Ancak bu teknolojilerin arasında önemli farklar var. Bu farkları şöyle sıralayabiliriz: