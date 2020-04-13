Evinizi hangi renge boyayacağınıza karar veremiyorsanız, Bi'Renk uygulamasını iOS işletim sistemli cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Kalekim A.Ş. tarafından geliştirilen ve Artırılmış Gerçeklik teknolojisi ile evinizin duvarlarını sanal olarak boyayabileceğiniz Bi'Renk uygulaması sizi büyük bir zahmetten kurtarıyor. Hangi renklerin birbiriyle uyumlu olduğunu, eşyalarınız ve mobilyalarınızla uyumlu renklerin hangilerinin olduğunu merak ettiğiniz anlarda imdadınıza koşan Bi'Renk uygulamasında, evinizin panoramik çekimlerini gerçekleştirmeniz yeterli oluyor.

Salon, odalar, mutfak vb. bölümlerin fotoğrafını çektikten sonra veya galeriden seçtikten sonra renkleri duvarlarınızda görebilmenizi sağlayan Bi'Renk uygulamasında, farklı kombinasyonlar uygulayarak sonrasında bunları karşılaştırabilirsiniz. Beğendiğiniz renklerin adını ve renk kodlarını da öğrenebilmenize imkan tanıyan Bi'Renk uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilir, evinize en uygun renk seçeneklerini kolayca görüntüleyebilirsiniz.