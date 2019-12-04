Bikes Hill iOS cihazlarınızda oynuyabieceğiğniz bir yarış oyunudur.

Size verilen bisiklet ile yarış yolunu takip ederek final çizgisine gelmeniz gerekmektedir. Bu yolda karşınıza çıkan altınları toplamak size artı puan kazandıracaktır. Katıldığınız her yarışta önünüzdeki diğer yarışçıları geçerek birinci olmaya çalışmalısınız. Bu oyun bütün oyunseverleri ekranlara killitleyeceğine eminim. Şimdiden iyi eğlenceler dilerim.

Bikes Hill oyununu iOS cihazlarınıza indirebilirsiniz.