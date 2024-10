silent-hill-serisi

2024 yılının en çok merak edilen yapımlarından biri olan Silent Hill 2’nin remake versiyonu çıkış yaptından sonra Silent Hill serisine olan ilgi epey arttı. Silent Hill serisinin en popüler ve önemli yapımı olan ikinci oyun, yapımcı Bloober Team ve yayıncı Konami sayesinde yeniden yapıldı ve oyuncuların beğenisine sunuldu.

Silent Hill 2’nin remake’i o kadar çok beğenildi ki oyuncular oyunu övmeden duramadı. Orijinal yapımın çok iyi bir şekilde tekrar ele alınması, son derece iyi grafiklerle ve modern bir oynanışla sunulması sıkı hayranları mest etti.

Hal böyle olduğundan pek çok yeni ve eski oyuncu Silent Hill serisine merak saldı. Biz de sizler için Silent Hill serisinin tüm oyunlarına değinmek istedik. Muhtemelen yayıncı Konami, Silent Hill 2 remake projesinden sonra bu markanın eski oyunlarını tekrar diriltecektir. Yeni remake’ler duyurulmadan önce Silent Hill serisine bir göz atmak isteyenlerdenseniz doğru yerdesiniz.

Silent Hill Ana Serisi

Silent Hill (1999)

Silent Hill 2 (2001)

Silent Hill 3 (2003)

Silent Hill 4: The Room (2004)

Silent Hill: Origins (2007)

Silent Hill: Homecoming (2008)

Silent Hill: Downpour (2012)

Silent Hill (1999)

İlk Silent Hill oyunu elbette çok beğenildi ve dikkat çekti. PlayStation 1 için çıkış yapan bu oyun dönemine göre benzersiz bir tecrübe sunuyordu. Bundan sonra Silent Hill serisini de genellikle PlayStation markası ile birlikte duyacağız. Öyle ki uzun yıllar boyunca Silent Hill oyunları PlayStation özel olarak çıktı. İlk oyun ile sağlam bir giriş yapan Silent Hill markası kısa sürede çok fazla oyuna sahip oldu.

Silent Hill’de ana karakter olan Harry Mason'ı kontrol ediyoruz. Harry, kızı Cheryl ile bir tatile çıkae. Aniden meydana gelen bir araba kazası sonucu Cheryl kaybolur. Harry de Silent Hill kasabasına doğru gider ve burada kızı Cheryl'i bulmaya çalışır. Kendini bir dizi tuhaf ve korkunç olayın içinde bulan Harry kasabanın sisli ve karanlık atmosferinde kaybolmuş Cheryl'i ararken aynı zamanda kasabanın gizemlerini de çözmek zorundadır.

Oldukça etkileyici bir yapım olan Silent Hill 1999 yılında oyun dünyasında son derece konuşulan bir yapım oldu. Korku öğelerini çok iyi kullanan bu yapım oyuncular tarafından epey beğenildi.

Silent Hill 2 (2001)

Şüphesiz ki Silent Hill serisinin en popüler ve en iyi oyunu ikinci oyundur. Pek çok oyuncunun “psikolojik korku” denen kavram ile tanıştığı, bizlere benzersiz ve derinlikli bir hikaye anlatan Silent Hill 2, oyun tarihinin gördüğü en iyi yapımlardan biri oldu. Korku oyunları için aşılması güç bir çıta koyan Silent Hill 2, 2001 yılından bu güne kadar sürekli anıldı ve konuşuldu.

İlk oyunun aksine, bu yapımda James Sunderland'ı kontrol ediyoruz. James üç yıl önce ölen eşi Mary'den bir mektup alır. Bu mektupta Mary, onu Silent Hill kasabasına çağırmaktadır. James karısının ölümüyle ilgili hala kapanmamış duygusal yaralar taşırken, onunla yeniden bir araya gelme umuduyla kasabaya gitmeye karar verir. Eşinin ölümünün yükünü üzerinden atamamışken böyle bir durum ile karşılaşan James, Silent Hill'e ulaştığında kasabanın karanlık ve rahatsız edici yüzüyle karşılaşır.

Tıpkı ilk oyunda olduğu gibi ana karakterimiz hem geçmişiyle hem de bilinçaltındaki korkularla yüzleşmek zorunda kalır. Oldukça rahatsız edici ve yetişkin konulara değinen Silent Hill 2, zihnimize çivi gibi çakılan bir oyun oldu. Oyunu oynayan hemen hemen herkesi derinden etkileyen bu yapımın etkisinden uzun süre çıkamadık.

Silent Hill 2’nin bir diğer başarısı sesler ve özellikle de müziklerdir. Akira Yamaoka tarafından bestelenen unutulmaz besteler bu oyunda bize eşlik ediyor. Bu oyunun müziklerini duymak bile sizi duygulandırabilir ve sizi o eski günlere götürebilir. Zamansız ve etkileyici müzikleri ile aklımızı başımızdan alan Akira Yamaoka, ne kadar iyi bir müzisyen olduğunu tüm dünyaya duyurmuştur.

Silent Hill 3 (2003)

İkinci oyun ile mükemmel bir ivme yakalayan Silent Hill 3, ilk oyunda olan olayların hemen sonrasını konu alır. Bu yönüyle daha çok ilk oyunu oynayanlara hitap ediyor diyebiliriz.

Heather Mason adlı genç bir kızın etrafında şekillenen bu oyun bildiğimiz gibi Silent Hill kasabasında geçiyor. Kendi kimliğiyle ilgili korkunç gerçekleri keşfeden Heather’ın hikayesini ve başına gelen trajik olayları deneyimliyoruz.

Silent Hill 3 genel olarak iyi bir oyun olsa da ilk ve ikinci oyun kadar büyük bir sıçrama yapamadı. İlk oyunu çok sevenler, serinin sıkı hayranları ve korku severler için son derece iyi bir deneyim sunan Silent Hill 3 iyi hatırladığımız bir yapımdı.

Silent Hill 4: The Room (2004)

Silent Hill serisindeki belirgin düşüşün başlangıcı olarak kabul edilen 4. oyun maalesef oyuncuları epey üzdü. Önceki oyunlara kıyasla çok daha farklı bir yapım olan Silent Hill 4: The Room, Henry Townshend adlı genç bir adamın hikayesini bizlere anlatıyor.

Henry, South Ashfield Heights apartmanındaki 302 numaralı dairede yaşamaktadır. Bir sabah uyanan Henry, dairesinin kapısının içeriden zincirlenmiş olduğunu ve dışarıya çıkamadığını fark eder. Telefonu çalışmaz, pencereleri açılmaz ve apartman görevlisi dahil kimseyle iletişim kuramaz. Henry evinin içinde kapana kısılmış haldeyken banyosunda gizemli bir delik bulur. Bu delik onu farklı dünyalara götürür ve burada tuhaf olaylarla karşılaşmaya başlar. Oyun ilerledikçe Henry’nin yaşadığı kabusun, gizemli bir seri katil olan Walter Sullivan ile bağlantılı olduğu ortaya çıkar.

Silent Hill serisinde görmeye alışkın olduğumuz Silent Hill kültü, ritüeller ve doğaüstü varlıklar gibi öğeler bu oyunda daha az bulunuyor. Daha çok ana karakterimizin kişisel durumu ve bakışı ile alakalı olan bu oyun maalesef hayranları tatmin etmedi.

Silent Hill: Origins (2007)

İlk başta PSP için çıkan daha sonra da PlayStation 2 sürümüne kavuşan Silent Hill: Origins, adından da anlaşılacağı üzere ilk oyunun da gerisine giderek kasabanın gizemli tarihine ışık tutar.

Bu yapımda Travis Grady adlı bir kamyon şoförünü canlandırıyoruz. Travis bir gün kamyonuyla Silent Hill kasabasının yakınlarında ilerlerken yolda küçük bir kız görür ve ona çarpmamak için ani bir şekilde direksiyonu kırar. Bunun üzerine kamyonu durduran Travis, kızı takip ederek Silent Hill kasabasına girer. Travis kasabada hem kendi geçmişine dair travmalarıyla yüzleşmek zorunda kalır hem de Silent Hill'deki garip ve doğaüstü olayların merkezine çekilir.

İlk oyunla da olan bağlantısından ötürü önemli bir yapım olan Silent Hill: Origins fena bir oyun olmada da serinin sıkı hayranlarını heyecanlandıracak kadar iyi bir oyun da değildi. İlk olarak PSP’ye çıkmasından da ötürü geniş kitlelere ulaşmayı başaramadı.

Silent Hill: Homecoming (2008)

Silent Hill: Homecoming 2008 yılında Konami tarafından PlayStation 3, Xbox 360 ve PC için geliştirilen bir hayatta kalma korku oyunudur. Silent Hill serisinin altıncı ana oyunu olan Homecoming, önceki oyunlara kıyasla daha aksiyon odaklı bir oynanış sunar. Amerikan stüdyosu Double Helix Games tarafından geliştirilmiştir.

Bu oyundaki ana karakterimiz olan Alex Shepherd'ı kontrol ediyoruz. Alex, askeri eğitim almış biri olarak memleketi Shepherd's Glen kasabasına döner. Kasabaya döndüğünde ailesinin kaybolduğunu ve kasabanın doğaüstü güçlerin etkisi altında olduğunu fark eder. Askeri becerilerini kullanarak ilerlemeye çalışan Alex’in hikayesine tanık olduğumuz bu oyun ortalamanın altında kalan bir yapım oldu.

Silent Hill: Downpour (2012)

Çek stüdyosu Vatra Games tarafından geliştirilmiştir ve Silent Hill serisinin “kötü” diyebileceğimiz oyunlarından biri olarak anılır. Bir mahkûm olan Murphy Pendleton canlandırdığımız bu oyunun başında Murphy’nin hapishaneye transfer edildiği bir otobüs kazası sonucu kaçışına tanık oluyoruz. Kazanın ardından kendini Silent Hill kasabasının yakınlarında bulan Murphy, etrafında olan biteni anlamaya çalışıyor.

Vasat altı oyunlardan biri olan Silent Hill: Downpour zihnimizde yer eden bir yapım olmadı. Her bakımdan yetersiz olan bu oyun kısa sürede unutuldu ve pek konuşulmadı.

Silent Hill Remake Oyunları

Silent Hill: Shattered Memories (2009)

Silent Hill 2 (2024)

Silent Hill: Shattered Memories (2009)

Silent Hill serisinin en sevilen oyunlarından biri olan ilk oyunun “yeniden yorumu” olan Shattered Memories, tam anlamıyla bir remake değil, farklı bir yorum ya da versiyon olarak adlandırılabilir.

2009 yılında Konami tarafından Wii platformu için piyasaya sürülen daha sonra PlayStation 2 ve PSP’ye de uyarlandı. Climax Studios tarafından geliştirilen Silent Hill: Shattered Memories genel hatları ile ilk oyunun bir yeniden yapımı gibi gözükse de olay örgüsü ve oynanış açısından orijinal oyundan belirgin farklılıklar gösterir.

İlk oyun yerine güzel bir alternatif olarak Silent Hill: Shattered Memories oynanabilir. Bu versiyon orijinal oyundaki hikayeden oldukça farklıdır. Yeni temalar ve olay örgüsü detayları içerir.

Silent Hill 2 (2024)

Son dönemde en çok konuşulan yapımlardan olan ve bu yazının da yayınlanmasına sebebiyet veren yapım olan Silent Hill 2’nin remake versiyonu 2024 yılına damgasını vurdu. Hayranların yıllardır beklediği “o oyun” nihayet oyuncularla buluştu. Hem serinin sıkı hayranları hem de yeni nesil oyuncular tarafından büyük bir beğeni ile karşılaşan Silent Hill 2, pek çoğumuzun eski travmalarını tekrar tetikleyecek gibi gözüküyor.

Bloober Team tarafından geliştirilen ve Konami tarafından yayınlanan Silent Hill 2 yayınladıkları ilk videolardan sonra epey eleştirildi ve pek çok kişi oyuna karşı ön yargı ile yaklaştı. Oyuncuların geri dönüşlerini dinleyen yapımcı ekip gerekli düzenlemeleri yaptı ve daha sonra yayınladıkları videolar ile tekrardan heyecan uyandırmayı başardı.

Oyunun çıkışından sonra ise herkes rahatladı ve kullanıcılar bu oyunun keyfini sürmeye başladı. 2024’ün önemli yapımlarından biri olan Silent Hill 2 eminiz ki hem beğeni hem de satış olarak Konami’nin yüzünü güldürecektir ve bundan sonra daha fazla Silent Hill oyunu ve remake’i göreceğiz diyebiliriz.

Silent Hill Spin-off’ları

Silent Hill: The Arcade (2007)

Silent Hill: Orphan (2007)

Silent Hill: The Escape (2007)

Silent Hill: Orphan 2 (2008)

Silent Hill: Orphan 3 (2010)

Silent Hill: Book of Memories (2012)

P.T. (2014)

Silent Hill: Ascension (2023)

Silent Hill: The Short Message (2024)

Silent Hill serisi içerisinde pek çok oyun bulunmakta. Özellikle de ana oyunların ara oyunların ötesinde pek çok Silent Hill spin-off’u da bulunmakta. Bunların listesini sizler için yukarıda verdik. Bu spin-off’lardan öne çıkanlar ise P.T. (2014), Silent Hill: Ascension (2023) ve Silent Hill: The Short Message (2024) oldu.

P.T. (2014)

Silent Hill denilince pek çoğumuzun aklına 2014 yılında piyasaya sürülen ve aklımızı başımızdan alan P.T oyunu geliyor. Metal Gear Solid serisi ile tanınan ünlü oyun yönetmeni Hideo Kojima tarafından Fox Engine kullanılarak yapılan bu demo oldukça kısa olmasına rağmen çok büyük bir yankı uyandırdı.

Son derece korkunç ve tekinsiz bir oyun olan P.T. maalesef asla tam versiyonuna ulaşamadan iptal edildi. PlayStation Store üzerinden yayınlanan bu oyun çok az kişi tarafından oynanmasına rağmen kulaktan kulağa yayılan bir fenomen haline geldi. Oyuncular sadece bu demoyu oynayabilmek için bile PlayStation 4 satın almak istediğini söyledi.

Konami ile Hideo Kojima arasında yaşanan tatsız olaylardan ötürü maalesef P.T. kısa bir demo ve hayata geçmemiş bir proje olarak kaldı. Hideo Kojima gibi büyük bir dehanın nasıl bir Silent Hill projesi yapabileceğini düşünmekten uykularımız kaçtı. Keşke P.T.’yi tamamlanmış bir oyun olarak görebilseydik.

Silent Hill: Ascension (2023)

Bir oyundan ziyade interaktif bir film olan Silent Hill: Ascension oldukça farklı ve “ne gerek vardı” dedirten bir proje oldu. İzleyicilerin hikayenin gidişatını gerçek zamanlı olarak oylayabilecekleri bir “Kendi Maceranı Seç” tarzı yapımdı. Neden böyle bir şey yapıldı bilmiyoruz ancak ücret ödeyen kişilerin ekstra oy kullanması ve tek başına deneyimlenemiyor olması epey absürttü.

Silent Hill: The Short Message (2024)

Arkadaşı Maya'dan gelen mesajları takip eden Anita’nın öyküsünün anlatıldığı bu oyun PlayStation 5 için ücretsiz olarak yayınlanan bir yapımdır. Silent Hill markasını canlandırmak için yapılan basit bir nabız yoklama gibi olan bu oyun epey farklı bir yapımdı. Silent Hill serisinden ve ruhundan epey uzak olan bu ücretsiz oyun oldukça genç bir kızın günümüz sorunları ile olan mücadelesini farklı bir şekilde ele almış.

Akran zorbalığı, iletişim problemleri, anlaşılamazlık ve intihar gibi sorunları ele alan bu oyun oynanış bakımından neredeyse hiç derinlik içermeyen, yürüme simülasyonu diyebileceğimiz bir yapım. Silent Hill serisinin en düşük puan alan oyunu olan The Short Message, PS5 sahipleri için ücretsiz olarak deneyimlenebilecek hafif bir korku deneyiminden öteye geçememiş.

Duyurulmuş Ancak Henüz Çıkmamış Silent Hill oyunları

Silent Hill ƒ

Silent Hill: Townfall

Silent Hill ƒ

1960'ların Japonya kırsalında geçecek olan bu oyunla alakalı henüz çok fazla bilgimiz olmamasına rağmen son derece etkileyici bir video ile merak uyandırdığını söylememiz gerekir. Oldukça farklı bir atmosfere sahip olan Silent Hill ƒ, bizlere bambaşka bir Silent Hill tecrübesi yaşatacak gibi duruyor.

Silent Hill: Townfall

No Code tarafından geliştirilecek ve Stray, Outer Wilds, What Remains of Edith Finch gibi oyunlarıyla tanınmış Annapurna Interactive tarafından yayınlanacak olan Silent Hill: Townfall ile alakalı bilgilerimiz çok kısıtlı. Silent Hill ƒ’ten sonra yayınlanacak olan Townfall bakalım nasıl bir yapım olacak?

Silent Hill Serisi Oyunları Sıralaması

Silent Hill ana oyunlarının Metacritic puanları sıralaması şu şekilde:

Silent Hill 2 (PS2): 89

Silent Hill (PS1): 86

Silent Hill 2 (remake) (PS5): 86

Silent Hill 3 (PS2): 85

Silent Hill: Shattered Memories (Wii): 79

Silent Hill: Origins (PSP): 78

Silent Hill 4: The Room (PS2): 76

Silent Hill: Homecoming (PS3): 71

Silent Hill: Downpour (X360): 68

Silent Hill: The Short Message (PS5): 53

Her oyunun en yüksek puan aldığı platformun Metacritic puanına göre sıralanmıştır.

Silent Hill serisi ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Silent Hill serisini takip ediyor musunuz? Sizin için Silent Hill serisi ne anlam ifade ediyor? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.