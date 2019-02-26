Yüz binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen ve her geçen gün daha fazla oyuncunun dikkatini çeken Bit City, Android ve İOS sürümleri ile her iki platformda da rahatlıkla oynayabileceğiniz benzersiz bir simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Kaliteli görüntü grafikleri ve etkileyici ses efektleri ile farklı bir deneyim kazanabileceğiniz bu oyunda asıl amaç, size verilen küçük bir kasabayı her yönüyle geliştirerek büyük bir şehir haline getirmektir. Hayalinizdeki şehri oluşturarak tüm binaları, yolları, ticaret alanlarını ve daha birçok unsuru dilediğiniz gibi tasarlayabilir ve yerleştirebilirsiniz. Araba, tren, tramvay, uçak, helikopter, metro ve daha birçok farklı ulaşım aracını getirerek şehrinizin hızla gelişmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca mağaza, market sanayi ve çeşitli ticaret alanları oluşturarak şehrin ekonomisine katkıda bulunabilirsiniz.

Doğru yerleşim alanları oluşturarak ve ekonomik anlamda olumlu işler yaparak şehrinizi kısa bir sürede metropol haline getirebilirsiniz. Hiçbir ücret ödemeden indirebileceğiniz Bit City, simülasyon oyunları kategorisinde bulunan ve sürükleyici özelliği ile birçok oyuncunun bağımlısı olduğu kaliteli bir oyundur.