Genshin Impact Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Eğer bilgisayardaki donanım bileşenleri, oyunun gereksinimlerini karşılamıyorsa kasma problemi yaşanır. Bu sebepten ötürü Genshin Impact sistem gereksinimleri, sorunsuz oyun deneyimi için çok önemlidir.

Bu rehberde yıllardır popülerliğini sürdürerek büyük başarı elde eden Genshin Impact oyununun ihtiyaç duyduğu donanım dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız. Rehberimize göz atabilir ve Genshin Impact'i PC kaldırır mı sorusunun cevabını öğrenebilirsiniz.

Genshin Impact Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7 SP1 64 bit / Windows 8.1 64 bit / Windows 10 64 bit

: Windows 7 SP1 64 bit / Windows 8.1 64 bit / Windows 10 64 bit İşlemci : Intel Core i5 ya da eş değeri

: Intel Core i5 ya da eş değeri Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GT 1030 veya daha iyisi

: NVIDIA GeForce GT 1030 veya daha iyisi RAM : 8 GB

: 8 GB DirectX: 11

Aksiyon rol yapma oyunları oynamaktan keyif alan oyunculara hitap eden Genshin Impact'in minimum ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel Core i5 ya da eş değer işlemciye ve NVIDIA GeForce GT 1030 veya daha iyi bir ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca en az 8 GB RAM gerekiyor.

Genshin Impact Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7 SP1 64 bit / Windows 8.1 64 bit / Windows 10 64 bit

: Windows 7 SP1 64 bit / Windows 8.1 64 bit / Windows 10 64 bit İşlemci : Intel Core i7 ya da eş değeri

: Intel Core i7 ya da eş değeri Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) veya daha iyisi

: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) veya daha iyisi RAM : 16 GB

: 16 GB DirectX: 11

Oyunun yüksek ayarlarda oynanabilmesi için en az NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) veya daha iyi ekran kartına ve en az Intel Core i7 ya da eş değer işlemciye ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca en az 16 GB RAM gerekiyor.

Genshin Impact Android Sistem Gereksinimleri

İşlemci : Qualcomm Snapdragon 845, Kirin 810 veya daha iyisi

: Qualcomm Snapdragon 845, Kirin 810 veya daha iyisi RAM : 4 GB ya da üzeri

: 4 GB ya da üzeri İşletim Sistemi: Android 8.1 ve üzeri

Genshin Impact Kaç GB?

Genshin Impact oyununun bilgisayara yüklenebilmesi için en az 100 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Depolama tarafında yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı kullanarak bilgisayarda yüklü olan bazı oyunları ve programları silebilirsiniz.

Bu rehberde Genshin Impact kaç GB sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.