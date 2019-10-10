Bloop Islands, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunu olarak ön plana çıkan Bloop Islands, renkli görsellerin ve harika atmosferin yer aldığı bir oyundur. Keyifli vakit geçirebileceğiniz oyunda birbirinden zorlu bölümleri tamamlamalı ve tuzaklara da dikkaat etmelisiniz. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda bol içerik yer almakta. Basit bir oynanışa da sahip olan oyunda bütün yıldızları toplamanız gerekiyor. Bloop Islands sizleri bekliyor.

Bloop Islands oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.