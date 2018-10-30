Brain Fever: Logic Challenge

Brain Fever toplama, çıkarma, çarpma ve bölmenin eğlenceye dönüştüğü bir oyundur. Saat tik tak ederken, senin görevin mümkün olan en kısa sürede en fazla sayıyı kullanarak sana verilen sayıya ulaşmak olacaktır.

Puanın hesaplama boyutuna bağlı olacak: ne kadar çok sayı kullanırsan, o kadar çok puan kazanırsın. Üst üste gelen sayıları hızlıca dört işleme tabii tutun ve zihinsel aritmetik yolunu kullanın.

Ancak oyun boyunca dikkatli olun! Bazı bölümlerde kafanız karışabilir ve her şeyi alt üst edebilirsiniz. Hızlı olmayı çalışırken işlemlerinizi yanlış yapmaktan kaçının.