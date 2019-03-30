Bridge to Another World: The Others

Karanlık büyülerin yapıldığı ürkütücü mekanlarda dolaşarak ipucu toplayabileceğiniz ve gizli nesnelere ulaşarak gizemli olayları aydınlatabileceğiniz Bridge to Another World, 50 binden fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynan eşsiz bir oyundur.

Mobil oyunlar arasında macera kategorisinde yer alan ve etkileyici grafikleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, vahşi yaratıklarla dolu ormanlarda gezinerek büyünün etkisinde olan yarasaları bulmak ve kötü cadıyı etkisiz hale getirmektir. Gizli nesnelerin bulunduğu onlarca farklı mekanda gezinerek size verilen görevleri yerine getirmeli ve seviye atlayarak yeni objelerin kilidini açmalısınız. Macera dolu sahneleri ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz benzeriz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı karakter ve sayısız gizli obje yer almaktadır. Gizli nesnelere ulaşarak ipucu toplayabilir ve yarasaları öldürebilirsiniz. Böylece büyüyü ortadan kaldırabilir ve görevinizi tamamlayabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyuncularla buluşan ve oldukça geniş bir kitleye hitap eden Bridge to Another World, maceraya doyabileceğiniz kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.