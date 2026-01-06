Solo Leveling Benzeri Animeler (2026)

Anime dünyasında son yıllarda popülerliği hızla artan yapımlar arasında Solo Leveling benzeri animeler öne çıkıyor. Güçlü karakter gelişimleri, sürükleyici hikâye örgüsü ve epik savaş sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen bu tür animeler, özellikle aksiyon ve fantastik ögeleri sevenler için vazgeçilmez hâle geliyor. Solo Leveling'in yarattığı etkiyi arayan anime tutkunları, benzer atmosferi sunan alternatif yapımlar arıyor.

Bu rehberde Solo Leveling tarzı animeler listesi hazırladık. Rehberimizde yer alan animelerin her biri farklı bir heyecan sunuyor. Karakterlerin zorlu mücadelelerine tanık olduğumuz bu yapımlar, aksiyon dolu sahneler içeriyor. Eğer siz de Solo Leveling alternatifi anime arıyorsanız aşağıda yer alan listeyi inceleyin.

Solo Leveling Benzeri Animeler Listesi

Sword Art Online

Tower of God

Hunter x Hunter

Hell’s Paradise

Arifureta: From Commonplace to World's Strongest

Shangri-La Frontier

It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?

Sword Art Online

En iyi animeler arasında yer alan bu yapımda binlerce oyuncu, Sword Art Online isimli bir sanal gerçeklik oyununa bağlanır. Oyuncuların VR tabanlı MMORPG türündeki bu oyunu oynayabilmesi için NerveGear olarak adlandırılan kaskı takması gerekir. Korkunç olan kısım ise oyunda çıkış butonu bulunmuyor. Oyundan çıkış yapmanın tek yolu, Aincrad'ın 100. katına ulaşıp canavarı alt etmektir.

Tower of God

Solo Leveling gibi anime olan Tower of God, popüler bir webtoon uyarlamasıdır. Hikâye, dileklerin gerçekleştiği söylenen devasa ve gizemli bir kuleye tırmanmayı konu alıyor. Her katta geçilmesi gereken zorlu sınavlar ve güçlü rakipler bulunuyor. Bam isimli karakter, başta zayıf ve tecrübesiz gibi görünse de gizemli güçleriyle dikkat çekiyor.

Hunter x Hunter

Hunter x Hunter, canavarların ve keşfedilmemiş toprakların olduğu bir dünyada geçiyor. Hikâye, "Avcı" olarak adlandırılan bir mesleğin etrafında şekilleniyor. Avcılar, suçluları yakalamak, kayıp hazineleri aramak ve nadir yaratıkları keşfetmek gibi görevler üstleniyor. Avcı olmak isteyenler, zorlu ve tehlikeli bir sınavdan geçmek zorundadır.

Bu sınav hem fiziksel hem de zihinsel dayanıklılığı test ediyor. Animenin ana karakteri Gon, babasının bir Avcı olduğunu öğrenir ve onu bulmak için kendi de Avcı olmaya karar verir. Anime boyunca Gon'un bu macera dolu yolculuğuna tanık oluyoruz. 2011-2014 yılları arasında yayınlanan animenin 9,0 IMDb puanına sahip olduğunu belirtelim. Animeyi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Hell’s Paradise

Hell’s Paradise'ta en güçlü ninjalardan biri olan Gabimaru idam cezasına çarptırılır. Gabimaru’ya özgürlüğünü yeniden kazanabileceği bir teklif sunulur. Eğer bu ninja, gizemli ve ölümcül adaya gidip ölümsüzlük iksirini bulursa serbest bırakılacaktır. Görev yalnızca fiziksel değil aynı zamanda psikolojik bir mücadele de içeriyor.

Arifureta: From Commonplace to World's Strongest

Arifureta: From Commonplace to World's Strongest'ta Hajime Nagumo ve sınıf arkadaşları, dünyayı kurtarma görevine çağrılır. Bu görev kapsamında herkes güçlü yetenekler kazanırken Hajime'nin gücü oldukça sıradan kalır. Bir zindanda eğitim yapan bu insanlar, güçlü bir canavar ile karşılaşır. Hajime, savaş esnasında sınıf arkadaşlarından biri tarafından ihanete uğrar.

Shangri-La Frontier

Shangri-La Frontier'da Rakuro Hizutome isimli bir genç, dünyanın en popüler sanal gerçeklik oyununa başlamaya karar verir. Kusursuz tasarımıyla bilinen bu oyunda fantastik yaratıklar, zorlu görevler ve sürekli gelişim süreci bulunuyor. Anime boyunca Rakuro'nun macera dolu yolculuğuna tanık oluyoruz.

It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?

It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? isimli anime, devasa bir zindanın bulunduğu Orario şehrinde geçiyor. Bu zindan, maceracıların he mgüçlerini sınadığı he mde hazinelere sahip olduğu tehlikeli bir yerdir. Animenin ana karakterlerinden biri olan Bell, kahraman olma hayaliyle zindana geirer. Başlangıçta zayıf görünen Bell, cesareti ve azmiyle dikkat çeker.

Bell'in yolculuk boyunca karşı karşıy kaldığı zorluklar, dostluklar ve savaşlar onun güçlenmesini sağlar. Aksiyon, macera ve fantastik türlerindeki anime, 7,6 IMDb puanına sahip. Solo Leveling tarzı anime önerileri arasında yer alan yapım toplamda beş adet sezondan oluşuyor.