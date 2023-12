Online Oyun Jargonunda Pay to Win Nedir?

Eğer online oyunlarla, özellikle de ücretsiz olanlarla vakit geçiriyorsanız “pay to win” (P2W) ifadesini duymuş olabilirsiniz. Peki pay to win nedir? Bir oyunun pay to win olduğu nasıl anlaşılır? Gelin bu sorulara beraber cevap arayalım.

Pay to Win (P2W) Nedir?

En kısa tanımıyla, oyuna para yatırarak avantaj elde edebileceğiniz oyunlara pay to win denir. Direkt çevirisi “kazanmak için öde” şeklindedir. Genellikle pay to win oyunlar ücretsiz olarak sunulur. Oyun sizi pek çok noktada sizi para harcamaya teşvik ediyorsa ve bu işlem sonucunda diğer oyunculara karşı fazladan bir güç elde edebiliyorsanız o oyun pay to win olarak tanımlanabilir.

Pay to Win Neden Kötüdür?

Genellikle bir oyuna pay to win dediğimizde olumsuz bir özelliğini belirtmiş oluyoruz. Peki pay to win neden kötüdür? Elbette bunun çok bariz sebepleri var.

Rekabetçi oyunlarda hepimiz mücadele etmeyi seviyoruz ve yenilsek de yenilsek de bunun bizimle alakalı olduğunu bilmek istiyoruz. Yendiğimiz zaman iyi oynadığımızı, yendiğimiz zaman kötü oynadığımızı varsayıyoruz. Pay to win oyunlarda ise bu denklem asla işlemiyor. Eğer oyun pay to win bir yapıya sahipse her yenildiğinizde rakibin oyuna çok para harcadığını ve bu yüzden sizi yendiğini düşünüyorsunuz.

Eğer bir noktada oyuna siz para yatırdıysanız, galibiyetleriniz anlamsızlaşmaya başlıyor. Oyuna para yatırdığınızı ve buna bağlı olarak güçlendiğinizi bildiğiniz için adil bir oyunda olmadığınızı içten içe biliyorsunuz. Hal böyle olduğu için pay to win bir oyundan keyif alabilmek de çok güç oluyor.

Oyuncular içerisinde özellikle pay to win oyunlara yönelmek isteyen, maddi durumu iyi olan küçük bir azınlık da var. Jargonda “whale” (balina) olarak nitelendirilen bu kişiler oyuna gereğinden çok fazla para harcayan kişiler için kullanılıyor. Zaten oyununu pay to win yapmak isteyen geliştiriciler bu balinaları avlamak için yola çıkıyorlar.

Her Para Yatırılan Oyun Pay to Win mi?

Tabii ki hayır. Oyun dünyasının gelişmesi ve değişmesi ile birlikte, farklı pek çok oyun türünün bulunmasından dolayı pay to win tanımı da yıllar içerisinde esnetildi.

Piyasada pek çok ücretsiz oyun var. Bu oyunların pek çoğu da ekstra bir şeyler satmak istiyor ancak adil olanları da var olmayanları da. Örneğin en adil olan ve oyuncuların takdirini kazanan oyunlardan biri olan Path of Exile buna iyi bir örnek.

Path of Exile yıllar boyunca ücretsiz olarak sunuldu ve oyunun mağazasında karakterinizi güçlendirecek bir tane bile eşya yok. Sadece kozmetik ürünler ve işlerinizi kolaylaştırabilecek eşyalar satarak adil bir oyun yaratmayı başardılar.

Öte yandan Diablo Immortal ise bunun tam tersi yönde ilerliyor. Oyunda pay to win sisteminin olması elbette çok büyük bir problem değil. Diablo Immortal’ın büyük sıkıntısı, para yatırsanız bile iyi bir şekilde ödüllendirileceğinizin garanti olmamasıydı. Oyuna binlerce dolar harcasanız bile kayda değer bir gelişme elde edememenin mümkün.

Diablo Immortal’ın bu aşırı adaletsiz sisteminden ötürü oyuncular bu oyuna Diablo Immoral (ahlaksız) demeye başladı. Diablo topluluğu, Diablo Immortal’ı yerden yere vursa da bu oyun sahibine iyi para kazandırmayı başardı.

Bu iki ucun arasında kalan bir gri bölge de var. Örneğin World of Warcraft’ta son seviyeye ulaşmanızı sağlayan paketler var. Bir karakterinizi direkt olarak yüksek bir seviyeye çekebiliyorsunuz ve oyuna son seviyede başlayabiliyorsunuz. World of Warcraft oynamamış pek çok kişi bu durumu dışarıdan pay to win olarak nitelendirse de durum pek öyle değil.

Tecrübeli MMORPG oyuncularının bileceği üzere World of Warcraft macerası asıl olarak son seviyeye ulaşınca başlar. Yani World of Warcraft’taki asıl amacımız son seviyeye ulaşmak değildir. Son seviyeye ulaştığınız zaman oyunun güncel içeriklerine ulaşabilirsiniz. Önceki seviyeler ise size oyunu öğretmek, hikayeyi anlamak, önceki içerikleri hızlı bir şekilde deneyimlemenizi sağlamak içindir.

Dolayısıyla artık bu tarz satın alımlara pay to win değil pay to skip (geçmek için öde) gibi terimler türetildi. Yani oyunun görece sıkıcı ve ilgi çekici olmayan kısımlarını atlamak için ödeme yapmanız gereken bir sistem. Eğer World of Warcraft’ta bir kereliğine son seviyeye kadar kendiniz geldiyseniz bir daha aynı şeyi yapmak keyif verici olmuyor genellikle.

Pay to win nedir sorusuna yanıt niteliğinde olan bu yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizce hangi oyunlar pay to win? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir'i takipte kalmayı unutmayın.