BTCTurk, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir borsa uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. İşlemlerinizi hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmenize olanak sağlayan uygulama ile hesabınızdaki değişikliklerden anında haberiniz oluyor.

Güncel piyasa bilgilerini öğrenmeniz için tercih edebileceğiniz bir uygulama olan BTCTurk, telefonlarınızda olması gereken bir uygulamadır. Bildirim sistemi sayesinde kurdaki değişiklikleri de anında öğrenebileceğiniz uygulamada işlerinizi kolayca halledebiliyorsunuz. Bitcoin hesaplarınızı yönetme imkanı da sunan uygulama ile her değişiklikten anında haberiniz oluyor. Alış satış işlemlerinden para yatırma ve çekme işlemlerine kadar pek çok işlemi kolayca halletme imkanı sunan BTCTurk, mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir uygulamadır. Kolay bir kullanıma sahip olan BTCTurk'ü mutlaka denemelisiniz. Eğer piyasaya dair araştırma içerisindeyseniz ve bitcoin hesaplarınızı yönetmekte zorluk çekiyorsanız bu uygulama tam size göre.

BTCTurk uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.