Bitcoin Virüsü (Bitcoin Miner Virüsü) Nedir ve Nasıl Temizlenir?

Bitcoin madenciliği (Bitcoin mining) yapmakla ilgilenmiyor olabilirsiniz ancak kötü niyetli kişiler bilgisayarınıza Bitcoin virüsü bulaştırarak sizi sisteme dahil edebilir. Bu yazıda "Bitcoin ve Bitcoin Miner virüsü nedir?", "Bitcoin virüsü nasıl anlaşılır?", "Bitcoin virüsü temizleme nasıl yapılır?", Kısaca Bitcoin ve Bitcoin Miner virüsü hakkında her şeyi anlatıyoruz.

Bitcoin Virüsü Nedir?

Kripto para birimleri arasında en bilineni; bilgisayarla işi olmayan kişilerin dahi duyduğu elektronik para birimi: Bitcoin. Seneler öncesinde piyasaya giriş yapmasına karşın günümüzde dillerden düşmeyen kripto para birimi Bitcoin ve türevleri ile ilgilenmeyen insanlar olduğu gibi anlık dalgalanmaların yaşandığı Bitcoin piyasasını yakından takip eden kişilerin de sayısı bir hayli fazla. Sistemi kurup kolay yoldan para kazanmayı düşünenlerin sayısı azımsanamayacak seviyede olunca çevrimiçi tehditler kaçınılmaz oluyor. Bitcoin mining (Bitcoin madenciliği), bildiğiniz üzere yüksek maliyetli bir iş; sistemin sorunsuz işlemi için ciddi bir harcama yapmayı gerektiriyor. Hal böyle olunca kötü niyetli kişiler gözünü biz kullanıcıların bilgisayarlarına dikmiş durumda. Sistemlerimizden de destek alarak bitcoin üreten kişi ya kişilere karşı önlem olarak üreticilerin yayınlandığı güvenlik güncellemelerini uygulamak dışında yapabileceğimiz şeyler de var. Bu yazıda bunlara değineceğiz. Bitcoin virüsü nedir? Bitcoin virüsü nasıl bulaşır? Bitcoin virüsü nasıl temizlenir? Bitcoin miner virüsünü temizlemenin yolu nedir? Bitcoin virüsüne ilişkin sorulan soruların yanıtı niteliğinde olacak.

Bitcoin Virüsü Nasıl Anlaşılır?

Bitcoin madenciliği yapmanın, Bitcoin üretiminin oldukça pahalı bir iş olduğunu söylemiştik. Kötü niyetli kişiler Bitcoin üretmek için ciddi paralar harcamak yerine bilgisayarlara Bitcoin Virüsü (Trojan.BitcoinMiner) bulaştırarak kullanıcıların sistemleri üzerinden Bitcoin üretmeyi, kazanmayı tercih ediyor. Bitcoin mining işlemi esnasında bilgisayarın işlemci ve grafik işlemcisinin çalışma gücü ciddi seviyelere ulaştığından son kullanıcı özellikle oyunlara girdiğinde hissedilebilir bir yavaşlama ile karşılaşıyor. Siz de son zamanlarda bilgisayarınızın performansında önemli bir düşüş gözlemlediyseniz, bunun nedeni Bitcoin virüsü olabilir. Bitcoin virüsünün bulaşıp bulaşmadığından emin olmanın en kolay yolu; Malwarebytes Anti-Malware programı ile sistemi taratmak. Derin tarama sonucunda PUP.BitcoinMiner vb. dosyalarla karşılaşırsanız, Bitcoin virüsü bir şekilde bulaşmıştır. Virüsün amacı; kötü niyetli kişiye Bitcoin kazandırmak olsa da sonuçta trojan olduğundan bankacılık bilgileriniz, parolalarınız gibi önemli bilgilerinizin de çalınma ihtimali var.

Bitcoin Virüsü Temizleme:

MalwareBytes, Norton Power Eraser, Dr. Web CureIT! gibi güvenlik araçları ile Bitcoin virüsünü silmeniz mümkün. Bitcoin virüsünü temizlemenin diğer bir yolu ise görev yöneticisi ve kayıt defterine bakmak.

Görev yöneticisini açıp BitcoinMiner dosyalarına ( AppDatabtc.exe ve miner.exe ) sağ tuş tıklayıp görevi sonlandırın.

ve ) sağ tuş tıklayıp görevi sonlandırın. Kayıt defterine açarak aşağıdaki girdiyi silin.

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun] btc = “%AppData%btc.exe"

AppDatabtc.exe ve miner.exe dosyalarını aratıp çıkanları silin.

Bitcoin Miner Virüsü Nedir?

Bir de Bitcoin Miner virüsünden bahsetmek gerek. Bitcoin virüsünde olduğu gibi kötü niyetli kişiler kullanıcıların bilgisayarlarını zombiye dönüştürerek sistemleri üzerinden Bitcoin üretimi yaparlar. Bitcoin üretimi, ciddi bir CPU ve GPU tüketimi gerektirdiğinden kurban bilgisayarında hissedilebilir bir yavaşlama, performans kaybı ile karşılaşır.

Bitcoin Miner Virüsü Nasıl Anlaşılır?

Peki, Bitcoin Miner virüsünün bulaşıp bulaşmadığı nasıl anlaşılır? Sistem açılışında aşağıdaki hata mesajı ile karşılaşıyorsanız, Bitcoin Miner virüsü sisteminize bulaşmış demektir.

Bu iletişim kutusu yerine JIT hata ayıklamayı çağırma hakkında detaylı bilgi için bu iletinin sonuna bakın.

Bitcoin Miner Virüsü Temizleme:

Bitcoin Miner virüsünü de MalwareBytes başta olmak üzere RogueKiller, Adwcleaner, Dr. Web CureIT! programlarıyla rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Tarama işleminden önce bilgisayara bağlı tüm USB aygıtları çıkarmanızda ve açık tüm programları kapatmanızda fayda var.