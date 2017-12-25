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  4. En Büyük 100 Kripto Paranın 4 Kelimelik Açıklamaları

En Büyük 100 Kripto Paranın 4 Kelimelik Açıklamaları

Altcoin açıklamaları
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman İnternet
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2017’nin en çok konuşulan konularının başında kuşkusuz Bitcoin ve diğer kripto para birimleri geliyor. Bitcoin’in hızlı yükselişi ve kazanılan onca paranın ardından kahvehanelerde dahi Bitcoin muhabbeti duymaya başladığımız şu günlerde, biz de en büyük 100 kripto para birimini 4 kelimeyle özetlemeye çalıştık. Böylece işe yeni girecekler, kolayca hangisinin ne işe yaradığını öğrenebilirler diye düşündük.

Aslında her şey 2008 yılında yaşanan ekonomik krizde başladı. Dünya çapında yaşanan ekonomik bunalım, özellikle paraya olan güveni sarstı. Tam da bu sırada Satoshi Nakamoto isimli kimliği belirsiz bir kişi, dokuz sayfalık Bitcoin yazısını yayınladı. Artık kullandığımız paraların geçerliliğini yitirdiğini ve paraların merkezi yapılardan kurtulması gerektiğini söyleyen yazı, blockchain teknolojisi kullanan yeni bir dijital para birimi önermişti.

İşin devrimsel kısmı parayı dijitale aktarmak gibi görünse de aslında işin sırrı kullandığı blockchain teknolojisiydi. Bilginin daha hızlı ve güvenli şekilde aktarılmasını sağlayan bu teknoloji, bir merkez tarafından yönetilmediği için tamamen özgür bir platforma dönüşebiliyordu. Bitcoin’in ilk adımlarını atmasının ardından yavaş yavaş yükselmesiyle birlikte onu diğer girişimler takip eti. Ethereum gibi sistemi bambaşka yerlere getirenlerin yanı sıra IOTA gibi tamamen farklı girişimler de ortaya çıktı.

Bitcoin ve altcoin (alternatecoin) sektörü büyürken, bunların yatırımcılarında da benzer bir büyüme gözlendi. Fakat kripto para teknolojisine yatırım yapmak isteyenlerin yaşadığı bir sıkıntı vardı: Bütün paramı yatırdığım bu “şey” ne işe yarıyor. Her uzmanın söylediği gibi yatırım yapmak istediğiniz “şeyin” ne olduğunu önceden bilmeniz gerekmekte. Yani IOTA’ya rastgele para yatırmak yerine, onun altında yatan teknolojiyi anlamalı ve bahsi geçen teknolojiye inanmalısınız. Yine de çoğu zaman işler çok teknik olduğu için detaylara vakıf olmayabilirsiniz. Biz de sizin için en çok yatırım alan 100 kripto para birimini yan yana getirdik ve onların borsalarda kullanılan kısaltmalarıyla birlikte ne işe yaradıklarını kısaca yazdık. Böylece hemen aşağıdaki listeye bakarak, en azından ilk izlenimi edinebilir, ardından daha ayrıntılı bir araştırmaya girebilirsiniz.

İsim Sembol Açıklama
Bitcoin BTC Dijital altın
Ethereum ETH Altcoin oluşturma işletim sistemi
Bitcoin Cash BCH Bitcoin'in klonu
Ripple XRP Bankalar arası ödeme ağı
Litecoin LTC Daha hızlı Bitcoin
Dash DASH Gizlilik öncelikli Bitcoin klonu
NEO NEO Çin marketi için Ethereum
NEM XEM Kendi kodlamasına sahip para
Monero XMR Gizli dijital para
Ethereum Classic ETC Ethereum klonu
IOTA MIOTA Nesnelerin İnterneti ödeme sistemi
Qtum QTUM Bitcoin'de Ethereum kontratları
OmiseGO OMG Bankacılık, havale ve döviz kuru
Zcash ZEC Çok gizli dijital para
BitConnect BCC Madoff benzeri dijital fonlama
Lisk LSK JavaScript merkeziyetsiz uygulamalar
Cardano ADA Katmanlı para birimi ve sözleşmeler
Tether USDT Değeri = 1 USD
Stellar Lumens XLM Dijital IOU'lar
EOS EOS WebAssembly'de merkeziyetsiz uygulamalar
Hshare HSR Blockchain santrali
Waves WAVES Merkeziyetsiz değişim ve yatırım
Stratis STRAT C#'da merkeziyetsiz uygulamalar
Komodo KMD Merkezi olmayan ICO'lar
Ark ARK Blockchain santrali
Electroneum ETN Monero klonu
Bytecoin BCN Gizliliğe odaklanan kripto para
Steem STEEM Reddit'in kripto paralısı
Ardor ARDR Blockchain ortaya çıkarma
Binance Coin BNB Binance borsasının kesinti parası
Augur REP Tahmin marketlerinde kullanılan para
Populous PPT Fatura ticareti vadeli işlemleri
Decred DCR Bitcoin için alternatif hükümet sistemi
TenX PAY Kripto para kredi kartı
MaidSafeCoin MAID Disk alanı kiralama
BitcoinDark BTCD Zcoin klonu
BitShares BTS Merkeziyetsiz para değişimi
Golem GNT Başka insanların bilgisayarını kiralama
PIVX PIVX Enflasyonlu Dash klonu
Gas GAS Neo'nun kesintisi
TRON TRX Uygulama içi satın alma
Vertcoin VTC Bitcoin klonu
MonaCoin MONA Japon Dogecoin'i
Factom FCT Merkeziyetsiz kayıt saklama
Basic Attention BAT Reklam ağı
SALT SALT Kripto para destekli kredi verme
Kyber Network KNC Para değişimi
Dogecoin DOGE Bitcoin klonu
DigixDAO DGD Token'leri yönetme sistemi
Veritaseum VERI Vaporware
Walton WTC IoT Blockchain
SingularDTV SNGLS Merkezi olmayan Netflix
Bytom BTM Token benzeri fiziksel varlıklar
Byteball Bytes GBYTE Merkezi olmayan veri merkezi
GameCredits GAME Video oyun para birimi
Metaverse ETP ETP Çin Ethereum'unun kimliklisi
GXShares GXS Merkezi olmayan Çin Equifax'ı
Syscoin SYS Pazar
Siacoin SC Disk alanı kiralama
Status SNT Uygulama tarayıcısı
0x ZRX Para değişimi
Verge XVG Özel Dogecoin
Lykke LKK Dijital sset değişimi
Civic CVC Kimlik ve kimlik onayı uygulaması
Blocknet BLOCK Para değişimi
Metal MTL Ödül sistemli ödeme uygulaması
Iconomi ICN Dijital asset yatırımı
Aeternity AE Merkezi olmayan uygulamalar
DigiByte DGB Hızlı Bitcoin
Bancor BNT Token indeks fonlamaları
Ripio Credit RCN Yarı imzalı kripto para kredileri
ATMChain ATM Reklam ağı
Gnosis GNO Tahmin marketi
VeChain VEN Tedarik zinciri öğe kimlikleri
Pura PURA kriptopara birimi
Particl PART Gizli pazar ve mesajlaşma
KuCoin Shares KCS Kar dağıtımlı kesintiler
Bitquence BQX Kripto para yatırımlarının Mint'i
FunFair FUN Gazino
ChainLink LINK Sözleşmeler için harici veriler
Power Ledger POWR Elektrik için AirBnB
Nxt NXT Para ve market
Monaco MCO Kripto para kredi kartı
Cryptonex CNX Zerocoin klonu
MCAP MCAP Madencilik yatırımları
Storj STORJ Disk alanı kiralama
ZenCash ZEN Gizlilik odaklı Bitcoin klonu
Nexus NXS Bitcoin klonu
Neblio NEBL Uygulama platformu
Zeusshield ZSC Sigortalama
Streamr DATAcoin DATA Gerçek zamanlı pazar verisi
ZCoin XZC Özel dijital para
NAV Coin NAV Gizli para aktarımı özellikle Bitcoin
AdEx ADX Reklam
Open Trading OTN Para değişimi
SmartCash SMART

Ödüllü Zcoin klonu
Bitdeal BDL Bitcoin klonu
Loopring LRC Para değişimi
Edgeless EDG Gazino
FairCoin FAIR Ödül dağıtan Bitcoin klonu

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