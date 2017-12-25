En Büyük 100 Kripto Paranın 4 Kelimelik Açıklamaları

2017’nin en çok konuşulan konularının başında kuşkusuz Bitcoin ve diğer kripto para birimleri geliyor. Bitcoin’in hızlı yükselişi ve kazanılan onca paranın ardından kahvehanelerde dahi Bitcoin muhabbeti duymaya başladığımız şu günlerde, biz de en büyük 100 kripto para birimini 4 kelimeyle özetlemeye çalıştık. Böylece işe yeni girecekler, kolayca hangisinin ne işe yaradığını öğrenebilirler diye düşündük.
Aslında her şey 2008 yılında yaşanan ekonomik krizde başladı. Dünya çapında yaşanan ekonomik bunalım, özellikle paraya olan güveni sarstı. Tam da bu sırada Satoshi Nakamoto isimli kimliği belirsiz bir kişi, dokuz sayfalık Bitcoin yazısını yayınladı. Artık kullandığımız paraların geçerliliğini yitirdiğini ve paraların merkezi yapılardan kurtulması gerektiğini söyleyen yazı, blockchain teknolojisi kullanan yeni bir dijital para birimi önermişti.
İşin devrimsel kısmı parayı dijitale aktarmak gibi görünse de aslında işin sırrı kullandığı blockchain teknolojisiydi. Bilginin daha hızlı ve güvenli şekilde aktarılmasını sağlayan bu teknoloji, bir merkez tarafından yönetilmediği için tamamen özgür bir platforma dönüşebiliyordu. Bitcoin’in ilk adımlarını atmasının ardından yavaş yavaş yükselmesiyle birlikte onu diğer girişimler takip eti. Ethereum gibi sistemi bambaşka yerlere getirenlerin yanı sıra IOTA gibi tamamen farklı girişimler de ortaya çıktı.
Bitcoin ve altcoin (alternatecoin) sektörü büyürken, bunların yatırımcılarında da benzer bir büyüme gözlendi. Fakat kripto para teknolojisine yatırım yapmak isteyenlerin yaşadığı bir sıkıntı vardı: Bütün paramı yatırdığım bu “şey” ne işe yarıyor. Her uzmanın söylediği gibi yatırım yapmak istediğiniz “şeyin” ne olduğunu önceden bilmeniz gerekmekte. Yani IOTA’ya rastgele para yatırmak yerine, onun altında yatan teknolojiyi anlamalı ve bahsi geçen teknolojiye inanmalısınız. Yine de çoğu zaman işler çok teknik olduğu için detaylara vakıf olmayabilirsiniz. Biz de sizin için en çok yatırım alan 100 kripto para birimini yan yana getirdik ve onların borsalarda kullanılan kısaltmalarıyla birlikte ne işe yaradıklarını kısaca yazdık. Böylece hemen aşağıdaki listeye bakarak, en azından ilk izlenimi edinebilir, ardından daha ayrıntılı bir araştırmaya girebilirsiniz.
|İsim
|Sembol
|Açıklama
|Bitcoin
|BTC
|Dijital altın
|Ethereum
|ETH
|Altcoin oluşturma işletim sistemi
|Bitcoin Cash
|BCH
|Bitcoin'in klonu
|Ripple
|XRP
|Bankalar arası ödeme ağı
|Litecoin
|LTC
|Daha hızlı Bitcoin
|Dash
|DASH
|Gizlilik öncelikli Bitcoin klonu
|NEO
|NEO
|Çin marketi için Ethereum
|NEM
|XEM
|Kendi kodlamasına sahip para
|Monero
|XMR
|Gizli dijital para
|Ethereum Classic
|ETC
|Ethereum klonu
|IOTA
|MIOTA
|Nesnelerin İnterneti ödeme sistemi
|Qtum
|QTUM
|Bitcoin'de Ethereum kontratları
|OmiseGO
|OMG
|Bankacılık, havale ve döviz kuru
|Zcash
|ZEC
|Çok gizli dijital para
|BitConnect
|BCC
|Madoff benzeri dijital fonlama
|Lisk
|LSK
|JavaScript merkeziyetsiz uygulamalar
|Cardano
|ADA
|Katmanlı para birimi ve sözleşmeler
|Tether
|USDT
|Değeri = 1 USD
|Stellar Lumens
|XLM
|Dijital IOU'lar
|EOS
|EOS
|WebAssembly'de merkeziyetsiz uygulamalar
|Hshare
|HSR
|Blockchain santrali
|Waves
|WAVES
|Merkeziyetsiz değişim ve yatırım
|Stratis
|STRAT
|C#'da merkeziyetsiz uygulamalar
|Komodo
|KMD
|Merkezi olmayan ICO'lar
|Ark
|ARK
|Blockchain santrali
|Electroneum
|ETN
|Monero klonu
|Bytecoin
|BCN
|Gizliliğe odaklanan kripto para
|Steem
|STEEM
|Reddit'in kripto paralısı
|Ardor
|ARDR
|Blockchain ortaya çıkarma
|Binance Coin
|BNB
|Binance borsasının kesinti parası
|Augur
|REP
|Tahmin marketlerinde kullanılan para
|Populous
|PPT
|Fatura ticareti vadeli işlemleri
|Decred
|DCR
|Bitcoin için alternatif hükümet sistemi
|TenX
|PAY
|Kripto para kredi kartı
|MaidSafeCoin
|MAID
|Disk alanı kiralama
|BitcoinDark
|BTCD
|Zcoin klonu
|BitShares
|BTS
|Merkeziyetsiz para değişimi
|Golem
|GNT
|Başka insanların bilgisayarını kiralama
|PIVX
|PIVX
|Enflasyonlu Dash klonu
|Gas
|GAS
|Neo'nun kesintisi
|TRON
|TRX
|Uygulama içi satın alma
|Vertcoin
|VTC
|Bitcoin klonu
|MonaCoin
|MONA
|Japon Dogecoin'i
|Factom
|FCT
|Merkeziyetsiz kayıt saklama
|Basic Attention
|BAT
|Reklam ağı
|SALT
|SALT
|Kripto para destekli kredi verme
|Kyber Network
|KNC
|Para değişimi
|Dogecoin
|DOGE
|Bitcoin klonu
|DigixDAO
|DGD
|Token'leri yönetme sistemi
|Veritaseum
|VERI
|Vaporware
|Walton
|WTC
|IoT Blockchain
|SingularDTV
|SNGLS
|Merkezi olmayan Netflix
|Bytom
|BTM
|Token benzeri fiziksel varlıklar
|Byteball Bytes
|GBYTE
|Merkezi olmayan veri merkezi
|GameCredits
|GAME
|Video oyun para birimi
|Metaverse ETP
|ETP
|Çin Ethereum'unun kimliklisi
|GXShares
|GXS
|Merkezi olmayan Çin Equifax'ı
|Syscoin
|SYS
|Pazar
|Siacoin
|SC
|Disk alanı kiralama
|Status
|SNT
|Uygulama tarayıcısı
|0x
|ZRX
|Para değişimi
|Verge
|XVG
|Özel Dogecoin
|Lykke
|LKK
|Dijital sset değişimi
|Civic
|CVC
|Kimlik ve kimlik onayı uygulaması
|Blocknet
|BLOCK
|Para değişimi
|Metal
|MTL
|Ödül sistemli ödeme uygulaması
|Iconomi
|ICN
|Dijital asset yatırımı
|Aeternity
|AE
|Merkezi olmayan uygulamalar
|DigiByte
|DGB
|Hızlı Bitcoin
|Bancor
|BNT
|Token indeks fonlamaları
|Ripio Credit
|RCN
|Yarı imzalı kripto para kredileri
|ATMChain
|ATM
|Reklam ağı
|Gnosis
|GNO
|Tahmin marketi
|VeChain
|VEN
|Tedarik zinciri öğe kimlikleri
|Pura
|PURA
|kriptopara birimi
|Particl
|PART
|Gizli pazar ve mesajlaşma
|KuCoin Shares
|KCS
|Kar dağıtımlı kesintiler
|Bitquence
|BQX
|Kripto para yatırımlarının Mint'i
|FunFair
|FUN
|Gazino
|ChainLink
|LINK
|Sözleşmeler için harici veriler
|Power Ledger
|POWR
|Elektrik için AirBnB
|Nxt
|NXT
|Para ve market
|Monaco
|MCO
|Kripto para kredi kartı
|Cryptonex
|CNX
|Zerocoin klonu
|MCAP
|MCAP
|Madencilik yatırımları
|Storj
|STORJ
|Disk alanı kiralama
|ZenCash
|ZEN
|Gizlilik odaklı Bitcoin klonu
|Nexus
|NXS
|Bitcoin klonu
|Neblio
|NEBL
|Uygulama platformu
|Zeusshield
|ZSC
|Sigortalama
|Streamr DATAcoin
|DATA
|Gerçek zamanlı pazar verisi
|ZCoin
|XZC
|Özel dijital para
|NAV Coin
|NAV
|Gizli para aktarımı özellikle Bitcoin
|AdEx
|ADX
|Reklam
|Open Trading
|OTN
|Para değişimi
|SmartCash
|SMART
|
Ödüllü Zcoin klonu
|Bitdeal
|BDL
|Bitcoin klonu
|Loopring
|LRC
|Para değişimi
|Edgeless
|EDG
|Gazino
|FairCoin
|FAIR
|Ödül dağıtan Bitcoin klonu
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