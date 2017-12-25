En Büyük 100 Kripto Paranın 4 Kelimelik Açıklamaları

2017’nin en çok konuşulan konularının başında kuşkusuz Bitcoin ve diğer kripto para birimleri geliyor. Bitcoin’in hızlı yükselişi ve kazanılan onca paranın ardından kahvehanelerde dahi Bitcoin muhabbeti duymaya başladığımız şu günlerde, biz de en büyük 100 kripto para birimini 4 kelimeyle özetlemeye çalıştık. Böylece işe yeni girecekler, kolayca hangisinin ne işe yaradığını öğrenebilirler diye düşündük.

Aslında her şey 2008 yılında yaşanan ekonomik krizde başladı. Dünya çapında yaşanan ekonomik bunalım, özellikle paraya olan güveni sarstı. Tam da bu sırada Satoshi Nakamoto isimli kimliği belirsiz bir kişi, dokuz sayfalık Bitcoin yazısını yayınladı. Artık kullandığımız paraların geçerliliğini yitirdiğini ve paraların merkezi yapılardan kurtulması gerektiğini söyleyen yazı, blockchain teknolojisi kullanan yeni bir dijital para birimi önermişti.

İşin devrimsel kısmı parayı dijitale aktarmak gibi görünse de aslında işin sırrı kullandığı blockchain teknolojisiydi. Bilginin daha hızlı ve güvenli şekilde aktarılmasını sağlayan bu teknoloji, bir merkez tarafından yönetilmediği için tamamen özgür bir platforma dönüşebiliyordu. Bitcoin’in ilk adımlarını atmasının ardından yavaş yavaş yükselmesiyle birlikte onu diğer girişimler takip eti. Ethereum gibi sistemi bambaşka yerlere getirenlerin yanı sıra IOTA gibi tamamen farklı girişimler de ortaya çıktı.

Bitcoin ve altcoin (alternatecoin) sektörü büyürken, bunların yatırımcılarında da benzer bir büyüme gözlendi. Fakat kripto para teknolojisine yatırım yapmak isteyenlerin yaşadığı bir sıkıntı vardı: Bütün paramı yatırdığım bu “şey” ne işe yarıyor. Her uzmanın söylediği gibi yatırım yapmak istediğiniz “şeyin” ne olduğunu önceden bilmeniz gerekmekte. Yani IOTA’ya rastgele para yatırmak yerine, onun altında yatan teknolojiyi anlamalı ve bahsi geçen teknolojiye inanmalısınız. Yine de çoğu zaman işler çok teknik olduğu için detaylara vakıf olmayabilirsiniz. Biz de sizin için en çok yatırım alan 100 kripto para birimini yan yana getirdik ve onların borsalarda kullanılan kısaltmalarıyla birlikte ne işe yaradıklarını kısaca yazdık. Böylece hemen aşağıdaki listeye bakarak, en azından ilk izlenimi edinebilir, ardından daha ayrıntılı bir araştırmaya girebilirsiniz.