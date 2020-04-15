iOS işletim sistemli cihazlarınıza yükleyeceğiniz Buca Vatandaş Katılım uygulaması ile istek, öneri ve şikayetlerinizi Buca Belediyesi’ne kolayca gönderebilirsiniz.

İzmir’in en kalabalık ilçelerinden biri olan Buca’da yaşayanların kullanabileceği Buca Vatandaş Katılım uygulaması, vatandaşların belediyeye geri bildirim sağlamasını hızlı ve kolay hale getiriyor. Altyapı problemleri, hizmet talepleri ve öneride bulunma gibi dilediğiniz konuda Buca Belediyesi ile iletişim kurabileceğiniz Buca Vatandaş Katılım uygulamasında taleplerinizi ilgili birimlere hızlı bir şekilde ulaştırabiliyorsunuz.

Ad-soyad, TC kimlik numarası, telefon numarası ve e-posta adresinizi kullanarak giriş yaptıktan sonra konu, fotoğraf ve konum bilgileri ile ilgili konu hakkındaki bildirimlerinizi gönderebileceğiniz Buca Vatandaş Katılım uygulamasında, ister bulunduğunuz konumu isterseniz de harita üzerinden seçeceğiniz bir konumu kullanabilirsiniz. İstekleriniz ile alakalı gelişmeleri iletişim bilgileriniz üzerinden sizlere ileten Buca Vatandaş Katılım uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza yükleyebilirsiniz.