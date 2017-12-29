UYAP İle Dava Dosyası Sorgulama Nasıl Yapılır?

UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) ile internet ortamında hukuki davalarımızın takibini yapmak artık mümkün. Bu yazımızda UYAP Vatandaş servisiyle dava dosyası sorgulamalarının nasıl yapılacağını anlaşılır kılmaya çalışacağız.

UYAP Portalına Nasıl Giriş Yaparız?

Farklı kullanıcı kitlelerine göre hazırlanmış UYAP portalında (bilirkişi, kurum, avukat) bize lazım olan kısım "vatandaş" portalı. Web tarayımıcızdan https://vatandas.uyap.gov.tr adresini çağıralım.

e-Devlet kapısı bilgilerimizle UYAP vatandaş portalında oturum açarak giriş işlemlerini tamamlıyoruz.

UYAP İle Nasıl Dava Dosyası Sorgulaması Yapılır?

UYAP portalında sadece taraf kaydımızın olduğu (davacı, davalı, sanık, müşteki, tanık vb.) dosyaların sorgulamasını yapabilmekteyiz. Bizimle herhangi bir ilgisi olmayan dava dosyaları üzerinde sorgulama yapmamız mümkün değildir.

Dosya Sorgulama ifadesine tıklayarak sorgulayacağımız dosyanın görüldüğü mahkemeyi seçiyoruz.

Bu ekranda görünmeyen fakat dosya esas numarasını bildiğimiz bir dosya varsa sol köşedeki "Dosyada Taraf Mıyım?" ifadesine tıklayarak sorgusunu gerçekleştirebilirsiniz.