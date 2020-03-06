Carrom Disc Pool, oynaması kolay çok oyunculu masa oyunu. Bilardoya benzeyen oldukça popüler bir masa oyunu olan Carrom (Karom) mobile Miniclip tarafından taşınıyor. Spor oyunları, masa oyunları, bilardoyu seviyorsanız Carrom Disc Pool’u da seveceksiniz. iOS platformunda da ücretsiz ve internetsiz de oynanabiliyor.

Carrom, bildiğiniz üzere Hint kökenli bilardoyu temel alan masa oyunu. Mobil platforma uyarlanan sürümü de oldukça başarılı. Oyunda amaç, rakibinizden önce tüm taşları sokmak. İki oyun modu var: Freestyle ve Carrom Disc Pool. Arkadaşlarınızla veya dünya genelinde oyuncularla online modda oynamak dışında internetsiz de oynayabiliyorsunuz. Oyun kazandıkça yeni vurucu ve hokey disklerinin kilidi açılıyor. Vurucuları yükseltebiliyorsunuz. Her gün altın vuruşu denemenizi öneririm; güzel ödüller geliyor.