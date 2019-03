Cartoon Network Arcade, Beast Boy, Gumball, Unikitty, Garnet, Four Arms ve sevilen diğer Cartoon Network karakterlerinin yer aldığı, mini oyunlar ve çizgi filmler içeren bir mobil uygulama. Popüler çizgi film kanalının iOS platformuna da ücretsiz çıkardığı çocuk uygulamasının içeriği her hafta yeni figürler, etkinlikler, aktivitelerle yenileniyor.

En çok izlenen çizgi film kanallarından biri olan Cartoon Network’ün yeni uygulaması Cartoon Network Arcade’de oyunlarla çizgi filmler bir araya getirilmiş. Teen Titans GO!, The Amazing World of Gumball, Steven Universe, Ben 10, Craig of the Creek ve daha nice Cartoon Network çizgi filminin yanı sıra pinyata parçalama, gökkuşağı yumruklama, futbol trollerini tekmeleme gibi ilginç isimli eğlenceli bir sürü oyun bulunuyor. Her oyun sonunda yeni figürlerin kilidi açılıyor.

Cartoon Network Arcade Özellikleri