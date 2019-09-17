Yüzlerce farklı karakterin ve özelliklerin yer aldığı yapımda seçtiğimiz karakterle rakiplerimize karşı mücadele edeceğiz. Kendi ekibimizi kurarak savaşlara katılacağımız oyunda basit kontroller yer alacak.

Gerçek zamanlı olarak tüm dünyadan oyuncular ile savaşabileceğimiz Ceres M'de oyunculara klasik PvP savaşları yapabilme fırsatı veren yapımda heyecanlı ve sürükleyici bir oynanış atmosferi yer alıyor. Otomatik savaşa dur deyin! Şu ana kadarki savaşı unutun, strateji modu ile gerçek zamanlı savaşların tadını çıkarın.

MMORPG oyunları arasına oldukça iddialı bir giriş gerçekleştiren yapımda gerçek zamanlı bir oynanış yer alıyor.

Ceres M Özellikleri