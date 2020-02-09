Dünyanın dört bir yanındaki insanlarla satranç oynayın.
Satranç oyununu arkadaşlarınızla, ailenizle ve herkesle oynayabilirsiniz! Oyun içi sohbet ve Facebook entegrasyonu ile dünyanın dört bir yanındaki arkadaşlarınızla ve oyuncularla sosyal satrancı deneyimleyin.
Basit bir düzen ve 3 heyecan verici oyun modu ile Chess Stars, çocuklar ve yeni başlayanlardan satranç severlere kadar her seviyedeki oyuncular için satranç oynamanın en iyi yoludur. Oyun Modları arasında Hızlı Maçlar, Yavaş Satranç ve Bilgisayara Karşı satranç modu bulunuyor. Oyunu Dracula, Under the Sea ve Indiana gibi güzel temalar ve satranç takımlarıyla kişiselleştirebilirsiniz.
Chess Stars Özellikleri
- Arkadaşlarınız, aileniz ve dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla çok oyunculu anında satranç
- Oyuncuların kendi zamanlarında sırayla oynadığı uzun satranç modu
- 10 zorluk seviyesi ile bilgisayara karşı oyna
- Yeni Satranç arkadaşları edin
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