Chicken Head!, basit kurallarıyla herkesin oynayabileceğiz online kart oyunu. Tavukların kart formunda karşımıza çıktığı ilginç bir mobil. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir durumda.

Arkadaşlarınızla veya dünya genelinde oyuncularla mücadele edeceğiniz basit kurallı bir kart oyunu arıyorsanız tavsiye ederim. İster iPhone’unuzda ister iPad’inizde her an her yerde rahatlıkla oynayacağınız türde süper eğlenceli bu kart oyununda kazanmanın yolu tüm kartları bir an önce bitirmekten geçiyor. Elinizdeki düz ve vahşi kartları (karşınızdaki oyuncunun pas geçmesini sağlayan özel tavuk kartları) herkesten önce tamamlamayı başarırsanız kazanan oluyorsunuz. Kartları atarken dikkat etmeniz gerekense; yerdeki kartın aynısından veya bir büyüğünden atmak.