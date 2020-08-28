Clue Board oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz gizemli bir simülasyon oyunudur.

Gelmiş geçmiş en iyi dedektif olmaya hazır mısın? Bu çok gizli bir bilgi bu nedenle kimse öğrenmemeli. Sana verilen gizli dosyanın içindeki tüm fotoğrafları ve delilleri panoda topla. Daha sonra ipuçlarının arasındaki bağlantıyı çöz.

Bu iş sandığından daha kolay olabilir. Ama dikkatli olman gereken bir nokta var. Suçlu kendini çok iyi bir şekilde gizlemiş olabilir. Tüm detayları tek tek inceleyerek onu ortaya çıkarak olan kişi de sensin.

Bu zorlu görevin üstesinden ancak ustalaşmış oyuncular gelebilir. Sen de tüm suçluları bulup davaları sonuçlandırmak istiyorsan kendini geliştirmelisin. Üstelik bu oyunda gerçekçi olaylar ve müthiş bir atmosfer bulunuyor. Oynarken keyif alacağın benzersiz bir deneyim. Sen de dedektif olmaya hazırsan oyunu ücretsiz olarak indirebilirsin.