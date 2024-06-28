Assetto Corsa EVO Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Assetto Corsa EVO sistem gereksinimleri, bilgisayarda sorunsuz oyun deneyimi elde edilebilmesi için hangi donanım bileşenlerinin gerekli olduğunu gösteriyor. Peki, duyurulduğu günden beri merak içerisinde beklenen oyun hangi donanıma ihtiyaç duyuyor?

Bu rehberde Assetto Corsa EVO'yu PC kaldırır mı sorusu dahil olmak üzere birçok soruyu cevaplayacağız. İşte en iyi simülasyon oyunları arasında yerini almaya hazırlanan oyuna dair detaylar!

Assetto Corsa EVO Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel I5 8700k veya AMD 1500X

: Intel I5 8700k veya AMD 1500X RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı : GTX 1070 ya da RX 580

: GTX 1070 ya da RX 580 DirectX: Sürüm 12

Assetto Corsa 2 olarak da bilinen oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel I5 8700k veya AMD 1500X işlemcisi gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise en az GTX 1070 ya da RX 580'e ihtiyaç duyuluyor.

Assetto Corsa EVO Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit / Windows 11 64-bit

: Windows 10 64-bit / Windows 11 64-bit İşlemci : Intel I5 10700k ya da AMD 2600X

: Intel I5 10700k ya da AMD 2600X RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı : RTX 2070 veya Radeon RX 5600

: RTX 2070 veya Radeon RX 5600 DirectX: Sürüm 12

Önerilen sistem gereksinimlerinde en az RTX 2070 veya Radeon RX 5600'a ihtiyaç duyuluyor. İşlemci tarafında ise en az Intel I5 10700k ya da AMD 2600X gerekiyor. Ayrıca en az 16 GB RAM isteniyor.

Assetto Corsa EVO Kaç GB?

Etkileyici grafiklere sahip olan oyun en az 100 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor. Depolama alanında yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı ile bilgisayarda kapsamlı temizlik yapabilirsiniz. Böylece daha fazla boş alan elde edebilirsiniz.

Assetto Corsa EVO Çıkış Tarihi

Assetto Corsa EVO 2024 yılında piyasaya sürülerek en güzel araba oyunları arasında yerini alacak. Oyunun tam olarak hangi ayda sunulacağı ise henüz açıklanmadı. PC sürümünü Steam üzerinden istek listesine ekleyebilirsiniz.

Assetto Corsa EVO Nasıl Bir Oyun?

Yayıncılığını 505 Games'in üstlendiği Assetto Corsa EVO, simülasyon türünde bir oyundur. Gerçekçi oynanış ve etkileyici grafik kalitesiyle öne çıkan yapımda çeşitli arabalar ve pistler yer alacak. Oyun ayrıca dinamik hava koşullarına da sahip olacak.

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