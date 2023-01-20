Snowrunner Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Günümüzde artık pek çok iyi simülasyon oyunu erişilebilir durumda. Özellikle de araç sürme simülasyonları pek çok kişinin favorisi. Türk oyuncular tarafından da çok sevilen araç sürme simülasyonları her geçen gün daha da popülerleşiyor. SnowRunner’da bunlardan bir tanesi. Gelişmiş grafikleri ve eşsiz manzaralarıyla simülasyon seven oyuncuları kendine bağlamayı başarmış olan bu oyun çıkışından bu yana pek çok DLC ile zenginleştirildi.

Siz de SnowRunner’ı Türkçe altyazı ile oynamak istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Aşağıdaki basit adımları sırasıyla uygulayarak siz de kolaylıkla SnowRunner Türkçe yama yükleyebilirsiniz.

Snowrunner Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Öncelikle Snowrunner Türkçe Yama dil dosyasını indirin.

Ardından Google Drive’da görüntülediğiniz yama.rar dosyasına sağ tıklayın ve indir seçeneğine tıklayın.

dosyasına sağ tıklayın ve indir seçeneğine tıklayın. İndirdiğiniz dosyayı Winrar ile açın.

ile açın. Yama dosyasının içindeki initial.pak isimli dosyayı kopyalayın.

isimli dosyayı kopyalayın. Kopyaladığınız dosyayı oyunun kurulu dizine yapıştırın.

Steam versiyonu için preload\paks\client Xbox Game Pass versiyonu için Content>Paks Epic Games versiyonu için en_us\preload\paks\client

Değiştirme işlemini onaylayın.

İşlem tamam. Snowrunner Türkçe yama başarıyla bilgisayarınıza kuruldu.

Snowrunner Nasıl Bir Oyun?

Saber Interactive tarafından geliştirilen ve tecrübeli şirket Focus Entertainment tarafından yayınlanan Snowrunner, 2021 yılında piyasaya sürüldü. 2017 yılında çıkan Mudrunner isimli oyunun adeta ruhani devamı olan Snowrunner isminden de anlaşılacağı üzere daha çok karlı ve buzlu alanlarda geçen bir oyun.

Sürüş becerilerinizin sınandığı bu oyunda ne kadar iyi bir aracınız olursa olsun dikkatsiz bir şoförseniz kara veya çamura saplanıp kalmanız olası. Oldukça gerçekçi bir oyun olduğu için ve mekanikleri son derece iyi düşünüldüğünden ötürü Snowrunner oldukça iyi bir simülasyon oyunu olmuş diyebiliriz. 2021 yılında çıkan bir oyuna yakışan cinste grafiklere sahip olduğu için oyunculardan tam not alan bir yapım oldu.

Snowrunner Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki oyunu Türkçe yama ile oynamak isteyen kişiler için faydalı bir içerik olmuştur. Siz araç sürme simülasyonlarını seviyor musunuz? Snowrunner’ın Türkçe yamasını beğendiniz mi?