The Sims'e Yeni Rakip: inZOI Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

inZOI sistem gereksinimleri, The Sims'e rakip olmaya hazırlanan yeni yaşam simülasyonu oyununun hangi donanıma ihtiyaç duyduğunu gösterir. Eğer bilgisayar, oyunun gereksinimini karşılayamazsa kasma ve donma problemleri yaşanır. Bu da oyun deneyimini doğrudan olumsuz etkiler.

2023 yılında duyurulan inZOI, Sims benzeri oyunlar oynamak isteyen oyuncular için harika bir alternatif olacak. Krafton tarafından geliştirilen yaşam simülasyonu oyunu kaliteli grafikleri ve oynanış sistemiyle öne çıkıyor.

inZOI Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10/11

Windows 10/11 İşlemci: Intel i5 10400 / AMD Ryzen 3600

Intel i5 10400 / AMD Ryzen 3600 RAM: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2060 (8G VRAM) / AMD Radeon RX 5600 XT

NVIDIA RTX 2060 (8G VRAM) / AMD Radeon RX 5600 XT DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

En iyi simülasyon oyunları arasında yerini almaya hazırlanan inZOI isimli yapımın düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel i5 10400 veya AMD Ryzen 3600'e ihtiyaç duyuluyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA RTX 2060 ya da AMD Radeon RX 5600 XT gerekiyor.

inZOI Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10/11

Windows 10/11 İşlemci: Intel i7 12700 / AMD Ryzen 5800

Intel i7 12700 / AMD Ryzen 5800 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA RTX 3070 (8G VRAM) / AMD Radeon RX 6800 XT

NVIDIA RTX 3070 (8G VRAM) / AMD Radeon RX 6800 XT DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Önerilen sistem gereksinimlerinde en az NVIDIA RTX 3070 ya da AMD Radeon RX 6800 XT ekran kartı gerekiyor. İşlemci tarafında ise Intel i7 12700 veya AMD Ryzen 5800'e ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca 16 GB RAM isteniyor.

inZOI Kaç GB?

inZOI oyununun sorunsuz şekilde yüklenebilmesi için en az 60 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda kullanılabilir alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Böylece kapsamlı temizlik gerçekleştirerek boş alanı kolayca artırabilirsiniz.

inZOI Çıkış Tarihi

inZOI oyununun 2024 yılının son çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadı. Dolayısıyla oyun farklı bir tarihte satışa sunulabilir. Oyunu Steam üzerinden istek listesine ekleyebilirsiniz.

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