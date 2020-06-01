Color Fill 3D oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyundur.

Renklerin dünyasına hoşgeldiniz. Sizleri dünyanın en renkli oyunlarından biri olan Color Fill 3D oyunu ile tanıştırayım. Çıktığı günden bu yana oyunseverlerin büyük bir keyifle oynadığı aşırı kolay ve rahatlatıcı bir oyun. Hatta o kadar pratik bir oynanış şekli var ki oturduğunuz yerden eğlenerek vakit geçiriyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için birebir.

Yapmanız gerekenler ise çok basit. Size verilen renk ile tüm boş alanları boyamak. Fakat önemli bir kuralı bulunmakta. Boyama işlemini yaparken elinizi asla kaldıramazsınız. Yani renkli karenin geçtiği her yer boyanır. Kolay seviyeleri hemen halledebilirsiniz fakat ilerleyen bölümlerde zorlanacağınızı düşünüyorum. Çünkü oyun bir yönüyle de strateji yapmanızı sağlıyor ve oynadıkça kendinizi geliştiriyorsunuz. Sürekli oynamak isteyeceğiniz ve asla vazgeçemeyeceğiniz sürükleyici bir oyun. Siz de bu oyunun bir parçası olmak istiyorsanız oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.