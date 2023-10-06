Yapay Zeka 90'lar Uygulaması Nasıl Kullanılır?

Sosyal medyada yapay zeka 90'lar uygulaması ile yapılan fotoğraflar yeni akım hâline geldi. Uygulama mağazalarında öne çıkan EPIK uygulaması ile daha önce yapay zekâ ile oluşturulan dönemsel fotoğraflara bir yenisi daha eklendi.

21. yüzyılda çekilen fotoğrafa doksanlı yıllarda çekilmiş gibi efekt veren yapay zekâ destekli uygulama, sosyal medya kullanıcılarının oldukça ilgisini çekti. Peki, bu uygulama tam olarak nedir ve EPIK ile 90'lar fotoğrafı nasıl yapılır?

Yapay Zeka Destekli EPIK Uygulaması Nedir?

EPIK uygulaması, fotoğrafları kolay ve hızlı bir şekilde düzenlemek için profesyonel düzenleme araçlarına ve gelişmiş yapay zeka teknolojisine sahip bir mobil uygulamadır.

Yapay zeka ile görsel düzenlemek için bu uygulamayı kullanabileceğiniz gibi, kendinizi ya da arkadaşlarınızı 90'lardan bir insan gibi de gösterebilirsiniz.

EPIK Uygulaması ile Neler Yapılabilir?

Yapay Zeka: Netlik ve çözünürlüğü arttırabilir ve yüksek kaliteli fotoğraflar elde edebilirsiniz. Ciltteki kusurları gidererek mükemmel bir görünüm alabilirsiniz. Fotoğrafta istenmeyen nesneleri ortadan kaldırabilirsiniz. Farklı karakterlere bürünebilirsiniz. Saç modeli ve ifadelerle yeni bir görünüm elde edersiniz.

Profesyonel Fotoğraf Düzenleme Araçları: Hassas renk ayarlamaları yapmaya yardımcı olur. Parlaklık ve vinyet gibi araçlarla fotoğrafa farklı dokunuşlar katar. Birden fazla fotoğrafı aynı anda düzenleyebilirsiniz. Kırpma, döndürme, ayna, çevirme, perspektif ve çözünürlük ayarlama gibi temel işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Klonlama ya da yama araçları mevcuttur.

Mükemmel Portre: Cilt rötuşu, makyaj ve feiltrelerle tek dokunuşla fotoğrafa daha çok güzellik katabilirsiniz. Kırışıklıkları, lekeleri giderir. Doğal ve ayrıntılı yüz düzenleme araçları sağlar. Saç rengini değiştirebilirsiniz. Yüzünüzü mükemmel gösterecek makyajı yapabilirsiniz.

Gelişmiş Araçlar: Farklı fotoğraflarla benzersiz kolajlar oluşturabilirsiniz. Çeşitli bulanık efektlerini deneyebilirsiniz. Akıllı kırpma aracını kullanarak sadece göstermek istediğiniz alanı gösterebilirsiniz. Kendi benzersiz arka planlarınızı oluşturabilirsiniz. Özel çıkartmalar kullanabilirsiniz. Türünün tek örneği olan filtreleri oluşturabilirsiniz.



Yapay Zeka 90'lar Fotoğrafı Nasıl Yapılır?

App Store veya Play Store'u açın.

"EPIK - AI Photo Editor" uygulamasını aratıp yükleyin.

uygulamasını aratıp yükleyin. Uygulamayı açıp "AI Yearbook" bölümüne girin.

Kalitesi yüksek selfielerinizi yükleyin.

Cinsiyet seçin.

Bir sonraki aşamada size uygun planı seçip ödeme işlemini gerçekleştirin.

"Create Your Yearbook" seçeneğine basarak ilerleyin.

seçeneğine basarak ilerleyin. Fotoğraf belirli bir sürenin ardından oluşturulup size sunulacaktır.

Yapay Zeka 90'lar Akımının En İyi Örnekleri

Sosyal medya, 90'lar akımı ile dolup taşıyor. Bu akımın en iyi örnekleri arasında ünlülerin 90'lar versiyonu da yer alıyor. Aşağıdan sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok beğenilen akım fotoğraflarını inceleyebilirsiniz.

1. Elanur

2. Keke Palmer

3. Pelin Akil Altan

4. Damla Sönmez

5. Çağla Şikel

Peki, siz 90'lar akımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendi fotoğraflarınızla yeni akıma katıldınız mı veya katılmayı düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.