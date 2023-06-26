Photoshop Generative Fill Nedir?

Photoshop Generative Fill, yapay zeka desteğiyle grafik tasarım ve fotoğraf düzenleme işlemlerini gerçekleştiriyor. Grafik tasarım ve fotoğraf çalışmalarındaki eksik alanları derin öğrenme / yapay zeka tekniklerinden yararlanarak otomatik dolduruyor. Bu işlemi gerçekleştirirken doğallığı ön planda tutuyor.

Photoshop Generative Fill, içeriği analiz edip sonrasında renk, doku ve desen faktörleri göz önünde tutarak eksik alanları otomatik dolduruyor. Hızlı şekilde fotoğrafların düzenlenmesini sağlayan bu araç sayesinde iş akışı akıcı ilerler.

Photoshop Generative Fill Nasıl Kullanılır?

İlk olarak Photoshop açılır.

Düzenlenmeyi düşündüğünüz resmi seçip yükleyin.

Eksik bir boşluk ve alan seçimi için uygun araç seçilmeli.

Üst menü üzerinden “Edit” sekmesine giriş yapılıp “Content-Aware Fill” seçilir.

“Content-Aware Fill” şeklinde bir panel açılacak. Panel üzerinde eksik alanın doldurulmasını sağlayacak farklı “Ayarlar” ve “Seçenekler” yer alıyor.

Panelin solundaysa “Sampling Area” seçeneği var. Sampling Area, Photoshop Generative Fill’in referans alacağı içerikleri belirliyor.

Doldurulan alanın nasıl göründüğü “Output Settings” kısmından kontrol edilebilir.

Panelin sağında “Generation Options” seçeneği konumlanmıştır. Generation Options ile doldurma süreci özelleştirilebilir.

Ayarların yapılandırılmasının ardından “Generate” seçilir.

Generative Fill işlemi başlatıldıktan sonra Photoshop’a göre eksik alan otomatik doldurulur. Bu işlemin olup olmadığı önizleme ile kontrol edilebilir.

Yukarıdaki adımlar tamamlandıktan sonra çalışma kaydedilmelidir.

Photoshop Generative Fill Özellikleri Nelerdir?

Photoshop Generative Fill özellikleri arasında en dikkat çeken nokta çalışmalarda gerçekçi sonuçlara ulaşılmasıdır. Gerçekçi sonuçlara ulaşmak için basit metin istemlerinden yararlanabilirsiniz. Görüntülerin üzerine metinler doğru eklenebilir. Bu araç; eklemenin yanı sıra içerik kaldırma ve genişletme gibi işlemleri de yerine getiriyor.

Photoshop Generative Fiil ile yaratıcı tasarımlara imza atabilirsiniz. Adobe Firefly tarafından desteklenen güvenli bir araçtır. Profesyonel tasarımlara imza atabileceğiniz bu araç, lisanslıdır.

Orijinal görüntüyü bozmadan efektleri ayarlar. Birden fazla görsel önerisi oluşturur. Böylelikle kullanıcı hedeflediği görseli daha kolay tasarlar. Photoshop Generative Fill ile görüntünün aydınlatması, stili ve perspektifi otomatik eşleşir.