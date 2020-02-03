Color Swipe, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir mobil bulmaca oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz renkli görselleri ve zorlu bölümleriyle dikkat çeken Color Swipe oyununda dikkatli olmanız gerekiyor. Zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda tek yapmanız gereken renkli kutucukları yönlendirerek bölümleri tamamlamak. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda dikkatli olmalı ve tüm zorlu bölümleri tamamlamalısınız. Oyunda renkli kutucukların birbirine çarpışmamasına dikkat etmelisiniz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Color Swipe oyununu mutlaka deneneniz gerekiyor. Yüzlerce bölümün yer aldığı oyunda parmağınızı dört farklı yöne sürükleyerek renkli kutucukları yönlendiriyorsunuz.

Color Swipe oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.