Topu ağlarla buluşturmadan önce rakip takımı vurmadığından emin ol. Cool Goal ile tanış: nişan alma, vurma ve mantık becerilerini sınayan futbol oyunu.

Top oyununu geliştirip futbol sanatında ustalaşırken sonsuza yakın oyun deneyiminde sayısız bulmacayı keşfet. Top becerilerinin yanı sıra beyin gücünü de sınayan yeni nesil bir futbol oyununu deneyimle.

İlerleme kaydettikçe yeni seviyelerin, yeni zorlu görevlerin, yeni stadyumların ve bir sürü müthiş futbol aksiyonunun kilidini açarsın. Her seviye, rakip oyuncular yeni pozisyonlar alıp, hareket edip, engeller oluşturup topa vurmanı durdurmak için ellerinden gelen her şeyi yaparken kaleye ulaşma kabiliyetini sınayan benzersiz bir meydan okuma sunuyor.

Her yeni stadyum da benzersiz bir görünüm ve temayla karşılaş. Ormanda futbol ve plajda kalelerin olduğunu hayal et, çünkü Cool Goal'de her şey olabilir.