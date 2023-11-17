Tüm Dyson Hava Temizleyici Modelleri ve Fiyatları - 2023

Dyson hava temizleyicileri, iç mekanlardaki havayı filtreleyip kaliteli ve sağlıklı hale gelmesini sağlıyor. Bu hava temizleyiciler; okul, ev, ofis gibi birçok kapalı alanda kullanılmaktadır. Kullanıldığı alanların havasına hapsolan toz, alerjen ve toksinleri sterilize ediyor. Ayrıca havadaki kötü kokuyu da gideriyor.

Dyson hava temizleyici modelleri, evcil hayvan tüyleri başta olmak üzere diğer partikülleri de filtreliyor. Mekandaki havayı sağlıklı hale getirdiği için uyku kalitesini de iyileştiriyor. Gazlar, sigara dumanı ve kimyasal kokularında etkisini azaltıyor.

Dyson Hava Temizleyici Modelleri

Dyson Purifier Cool Autoreact

Dyson Purifier Cool Formaldehyde

Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde

Dyson Purifier Hot+Cool Autoreact

1. Dyson Purifier Cool Autoreact

Dyson hava temizleyici modelleri arasında yer alan Dyson Purifier Cool Autoreact, toz ve alerjenleri yakalıyor. Cihaz bütün odanın havasını temizleyerek kullanıcılarına sağlıklı bir ortam sunuyor.

Dyson Purifier Cool Autoreact, ultra ince partikülleri %99 temizliyor. İşlevselliğinin yanında pratik kullanımıyla da cihaz dikkat çekiyor. Bu hava temizleyici, tümden yalıtımlı filtreleme sisteminden oluşuyor. HEPA filtreleme sistemi ile partikülleri hızlıca temizliyor. Dyson Purifier Cool Autoreact fiyatı 17.000 TL’dir.

2. Dyson Purifier Cool Formaldehyde

HEPA H13 standardında tasarlanan Dyson Purifier Cool Formaldehyde, tamamen yalıtımlıdır. ECARF sertifikasına sahip olan Dyson’un bu hava temizleyicisi alerjilere çok iyi geliyor. Alerji Araştırma Vakfı Avrupa Merkezi tarafından onaylanmış bir üründür.

Odanın havasının tümünü temizleyen “Air Multiplier” teknolojisiyle tasarlanmıştır. Katalitik filtre değişimine gerek duyulmaz. Gece modu sayesinde havayı sessiz şekilde temizliyor. Dyson Purifier Cool Formaldehyde fiyatı 23.000 TL’dir.

3. Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde

Dyson hava temizleyici modellerinden Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde, havadaki toz ve alerjenleri hızlıca yakalayıp yok ediyor. Havadaki ince partikülleri %99 temizleyerek ortamı sağlıklı hale getiriyor.

Dyson’un bu hava temizleyicisi bitki polenleri başta olmak üzere VOC gibi birçok maddeyi temizlemektedir. Bu hava temizleyicinin fiyatı 23.000 TL’dir.

4. Dyson Purifier Hot+Cool Autoreact

Tüm odanın havasını temizleyen Dyson Purifier Hot+Cool Autoreact tamamen yalıtımlıdır. Air Multiplier teknolojisiyle tasarlanan cihaz, tüm odanın havasını temizlemek içinde güçlü hava dolaşımı özelliğine sahiptir.

Mikroskobik partiküllerle gazları yakalayarak havayı sağlıklı hale getiriyor. Dyson Purifier Hot+Cool Autoreact kullanıcılarına 20.000 TL’den sunuluyor.

Sizce Dyson'un hangi hava temizleyici modeli daha kullanışlı? Yorumlara yazabilirsiniz.